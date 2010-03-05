سفارش کار به برگزیدگان؛ شاخصه نخستین دوسالانه تصویرگری نیایش

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی هاشمی شهرکی ظهر پنج شنبه در حاشیه اختتامیه نخستین دوسالانه تصویرگری نیایش، افزود: کمیت و کیفیت آثار رسیده و سطح داوریها بالا می تواند شاخصه بسیاری از جشنواره ها باشد اما تولید محصول فرهنگی و عرضه آن به بازار تقاضا در معدود جشنواره ها اتفاق می افتد و این ویژگی خوب دوسالانه نیایش است.

وی در خصوص تاثیر دوسالانه تصویرگری نیایش در جهت ارتقای ذائقه مخاطبین و به ویژه ناشران، آن را موثر و مثبت ازریابی کرد و افزود: متاسفانه ناشران به دلیل نبود ساختار ارزشیابی صحیح در سطح کلان، به دنبال چاپ آثاری هستند که هزینه کمتر و تقاضای بیشتری در بازار عرضه داشته باشد حتی اگر به قیمت تنزل سلیقه و نگاه مخاطبان تمام شود.

هاشمی شهرکی گفت: این امر موجب می شود که تصویرگران شاخص به حاشیه رانده شده و بیشترین سفارش کار ناشران به افرادی کم تجربه با وقت و حق الزحمه کمتر واگذار می شود، نتیجه هم عرضه محصولاتی کم ارزش و مخرب است.

داور نخستین دوسالانه تصویرگری نیایش با بیان اینکه ذات هنر آنقدر والاست که بازاری شدن برای آن مفهومی ندارد، عنوان کرد: هنر تصویرگری بازاری نشده بلکه ساختاری معیوب موجب تنزل سلیقه مخاطبان وسوء استفاده از این هنرها شده است.

وی از تشکیل جلسه ای مشترک بین انجمن تصویرگران ایران و معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و با اشاره به نتایج امیدوارکننده آن گفت: قرار شد با اعمال سیاست گذاری های صحیح از سوی وزارت ارشاد درباره گزینش کتاب های برتر از لحاظ ساختاری، کمی این ساختار معیوب را اصلاح کرد.

اختتامیه نخستین دوسالانه تصویرگری نیایش از سوی موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی با همکاری مدیریت امور هنری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد و مرکز فرهنگی هنری صبادر تالار نور مشهد با اعلام برگزیدگان به کار خود پایان داد.