طرح بسیج سلامت نوروزی در سیستان و بلوچستان اجرا می شود

عبدالرزاق پاکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، با اعلام این خبر اظهار داشت: در این طرح که از اول اسفندماه جاری شروع شده و تا 15 فروردین ماه ادامه دارد، 32 گروه بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سراسر استان نسبت به بازرسی از اماکن و فروشگاههایی که مواد غذایی به مسافران و مهمانان نوروزی عرضه می کنند اقدام خواهند کرد .

مدیر گروه تخصصی بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: مسافران و مهمانان نوروزی می توانند در صورت مشاهده تخلف و عدم رعایت نکات بهداشتی در این مکان ها با شماره های 09678 و 2446699 تماس بگیرند و شکایات و پیشنهادات خود را مطرح کنند .