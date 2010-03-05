شایعات تخلف دستیاری پیش از من وجود داشت/ حذف افراد در مظان اتهام

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی پنجشنبه 13 اسفند در جمع خبرنگاران در وزارت بهداشت با اعلام جزئیات بررسی تخلفات آزمون دستیاری سال 88 افزود: وقتی ما وزارت بهداشت را تحویل گرفتیم آزمونهای سالانه در حال برگزاری بود اما از گذشته زمزمه هایی وجود داشت که ممکن است مشکلاتی در آزمون دستیاری وجود داشته باشد. از سویی موضوع شبهه هایی در آزمون دستیاری از سالهای گذشته وجود داشت اما هیچ مدرکی در این زمینه وجود نداشت.

شایعات دستیاری از پیش از ورود من به وزارت بهداشت وجود داشت

وی اضافه کرد: سنجشی که در آن زمان در وزارت بهداشت بود کارهای آزمون دستیاری را نیز ادامه می داد اما پس از برگزاری آزمون دستیاری دوره سی و هفتم مشخص شد که تعدادی از سئوالات لو رفته و مورد خرید و فروش قرار گرفته و به دست برخی از داوطلبان رسیده است. به تبع وقتی آزمونی سئوالاتش لو برود خدشه دار شده و به همین دلیل ما آن را ابطال کردیم.

آزمون مجدد دستیاری با نهایت امنیت و صحت و سلامت برگزار شد

وزیر بهداشت یادآور شد: آزمون مجدد دستیاری با نهایت امنیت و صحت و سلامت برگزار شد و با توجه به اینکه قرار بر این بود که آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و آزمون پیش کارورزی نیز در 13 اسفند 88 برگزار شود و با توجه به اینکه باید طراحی مجددی انجام می گرفت در حوزه آزمون بازطراحی صورت گرفت.

همه افراد در مظان اتهام را کنار گذاشتیم

وی در خصوص زمان آزمون مجدد و مسائل سنجش در آزمون مجدد خاطرنشان کرد: در این مدت کوتاه باید طراحی مجدد سئوالات صورت می گرفت، توان خودمان را ارزیابی می کردیم و مشکلات را نیز می دیدیم. از سوی دیگر ما آن زمان نمی دانستیم سئوالات از طریق چه کانالهایی از سیستم سنجش و از طریق چه کسانی که به نحوی با دستیاری مرتبط بودند خارج شده است بنابراین همه آنها را که در مظان اتهام بودند را کنار گذاشتیم.

وحید دستجردی در مورد قرنطینه آزمون دستیاری که به طور ویژه طراحی شد، توضیح داد: مکان طراحی سئوال تغییر کرد و سیستم قرنطینه به طور کلی تغییر کرد. قرنطینه طراحی شد و افراد به حداقل مورد نیاز رسیدند. افراد معدودی سئوالات را بازبینی می کردند تا از نظر املایی و انشایی مشکلی نداشته باشد.

افراد تا پایان آزمون و پس از آن در قرنطینه باقی ماندند

وی اضافه کرد: افراد قرنطینه تا ساعت یک بعدازظهر 13 اسفند در واقع تا پایان آزمون و پس از آن در قرنطینه باقی ماندند. طراحان سئوالات نیز متناسب با تعداد سئوالات دعوت شدند و دو شرط عمده برای طراحان در نظر گرفته شد. اول اینکه بستگان درجه یک آنها داوطلب آزمون دستیاری نباشند و دیگر اینکه در هیچ یک از آموزشگاه های دستیاری تدریس نکنند. با این حال سعی شد که سئوالات بهترین و کیفی ترین شکل خود را داشته باشند و استاندارد نیز باشند.

طراحی دو دسته از سئوالات و ایجاد دو قرنطینه موازی

وزیر بهداشت در مورد طراحی دو دسته از سئوالات و ایجاد دو قرنطینه موازی گفت: برای این کار دو قرنطینه موازی ایجاد شد و هر دو قرنطینه تحت حفاظت حراست وزارت بهداشت بود . دو دسته از اساتید در دو حوزه مجزا حضور یافتند و کلیه مراحل تایپ و تکثیر نیز در کمال امنیت انجام شد. یکدسته از این سئوالات برای آزمون مجدد آماده و استفاده شد و یک دسته دیگر از سئوالات در مخزن به عنوان بانک سئوال مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با ابراز تشکر ویژه از حراست وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: حفظ امنیت آزمون مجدد بر عهده حراست بود که در این راه با حداقل تعداد افراد بار اصلی را بر عهده داشتند و افرادی را در قرنطینه حضور داشتند را در مدت زمان قرنطینه از آن خارج نکردند.

تشکر از حراست و دانشگاه علوم پزشکی تهران

وحید دستجردی از دانشگاه علوم پزشکی تهران که محیط امنی را برای قرنطینه در اختیار وزارت بهداشت قرار داده بود تشکر کرد و افزود: با توجه به تجربه خوب دانشگاه علوم پزشکی تهران در برگزاری آزمونها با در اختیار قرار دادن این مکان امن به کمک ما آمدند.

وی یادآور شد: خوشبختانه سایر آزمونهایی نیز که امروز با عنوان آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی برگزار شد با طراحی های جداگانه برگزار شد و مشکلی در اجرای آزمون ها نیز گزارش نشد.

ریزش داوطلبان دستیاری طبیعی است

وزیر بهداشت گفت: در آزمون دستیاری حدود 15 هزار نفر کارت ورود به جلسه را دریافت کردند که نسبت به دوره گذشته که ابطال شد تغییری نداشتیم چرا که 10 تا 12 درصد از ثبت نام کنندگان در زمان آزمون ریزش دارند و این نکته قابل توجهی نیست و در آزمون 29 بهمن نیز همین تعداد در جلسه شرکت داشتند.

وی اضافه کرد : بیش از 5 هزار نفر نیز در آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی شرکت کردند و کلید سئوالات آزمون نیز در روز شنبه 15 اسفند منتشر می شود.

اعلام شماره تلفن و پست الکترونیک از سوی وزارت بهداشت برای داوطلبان

وحید دستجردی گفت: شماره تلفن و پست الکترونیک از سوی وزارت بهداشت برای داوطلبان اعلام می شود تا هرگونه شکایتی از آزمون دستیاری دارند به اطلاع ما برسانند و آنهایی نیز که ممکن است نسبت به تامین امنیت آزمون نظراتی را داشته باشند و یا اعتقاد دارند که امنیت رعایت نشده است می توانند با استفاده از این ابزار با ما تماس بگیرند.

ادامه دارد ....