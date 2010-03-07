قهرمان مسابقات دارت مشخص شد/ اعزام تیم ملی آلیش به قرقیزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دوره مسابقات لیگ متمرکز دارت در دو بخش مردان و بانوان از روز شنبه 15 اسفند ماه به میزبانی استان خراسان رضوی آغاز شد که در بخش مردان تیم استان گیلان از بین 12 تیم و 9 استان خوزستان، یزد (3تیم )، سمنان، گیلان، مشهد ( 2 تیم )، قم ، لرستان (بروجرد) اصفهان و کرج به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم های لرستان (بروجرد)، سمنان و هتل سنتی یزد نیز به ترتیب در جایگاههای دوم تا سوم مشترک ایستادند.

مراسم اختتامیه این دوره از رقابتها (در بخش مردان) ظهر یکشنبه 16 اسفندماه برگزار می شود. مسابقات در بخش بانوان نیز از فردا دوشنبه 17 اسفندماه با ورود تیم ها آغاز می شود .

تیم ملی آلیش عازم مسابقات قهرمانی آسیا شد

تیم ملی آلیش ایران صبح امروز تهران را به مقصد بیشکک قرقیزستان جهت حضور در سومین دوره مسابقات قهرمانی آسیا ترک کرد.

سومین دوره مسابقات قهرمانی آلیش از روز 16 تا 20 اسفندماه به میزبانی شهر بیشکک قرقیزستان برگزار می‌شود که به همین منظور تیم ملی آلیش کشورمان در دو بخش بانوان و آقایان در این دوره از رقابتها حضور خواهد یافت.

ترکیب تیم ملی اعزامی به قرار زیر است: یحیی آشوری در وزن 73 کیلو گرم، داوود عوض زاده در وزن 81 کیلوگرم ، عبدالواحد محمدی در وزن 90 کیلوگرم، رسول صفری در وزن 90 + کیلوگرم، ندا خانی یوسف رضا در وزن 63 کیلوگرم و فاطمه محمدی در وزن 63+.