بزودي سه هزار دستگاه تر اكتور سنگين وارد كشور مي شود

به گزارش خبر نگار اقتصادي خبرگزاري مهر، رييس مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي در جمع خبر نگاران با اشاره به هدفمند كردن يارانه ها از سوي دولت گفت: حذف يارانه مستقيم از بخش صنعت موجب افزايش 100 تا 150 در صدي قيمت كالاهاي كشاورزي مي شود كه بر اين اساس تصميم گرفته شد تا تغيير در شيوه تخصيص يارانه ها در 4 تا 7 سال انجام شود.

مصطفي صباغ تركان با اشاره به واردات تراكتور در سال جاري گفت: امسال نيز علاوه بر يك هزارو 500 دستگاه تراكتور واردشده حدود يك هزارو 500 دستگاه ديگر نيز از كشور هاي انگلستان، فرانسه و فنلاند توسط شركت هاي تراكتور سازي تبريز، تراكتور سازي هپكو و تراكتور سازي شركت دلفار فارس خريداري شده است.

وي نياز سالانه كشور را به تراكتور سنگين و نيمه سنگين ، 28 هزار دستگاه ذكر كرد و گفت : ازاين تعداد 14هزار دستگاه در داخل كشور و 14 هزار دستگاه تراكتور نيمه سنگين از خارج كشور تامين مي شود.

تر كان با اشاره به كمبود 60 درصدي دستگاه هاي مولد نيرو در اين بخش در طول برنامه سوم گفت : در سال 1379 تنها7/0 درصد از مزارع كشور از مكانيزاسيون كشاورزي برخوردار بودند كه اين رقم در سال 81 به 57/0 درصد كاهش پيدا كرده است. اين در حالي است كه تعداد ماشين آلات مولد نيروي فعال در اين بخش از 220 هزار هكتار در سال 1370 به كمتر از 100 هزار هكتار در سال 1381 رسيده است.

وي تامين 40 در صدي دستگاه هاي مولد نيرو 15رصد در توليد كمباين، 10 در صد در تيلر و 9 درصد در دروگر تامين شده است.

وي با تاكيد بر تامين يارانه بعنوان يكي از شيوه هاي حمايتي گفت: در سال گذشته از 18 تا 90 ميليون ريال يارانه براي هردستگاه تراكتور اختصاص داده شد كه اين رقم امسال به 18تا 120 ميليون ريال افزايش يافته است.

به گفته رييس مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي ، در راستاي تامين تجهيزات براي كشاورزان حدود 30 درصد هزينه هر تراكتور را دولت و بقيه توسط كشاورز پرداخت مي شود.

صباغ تركان، پرداخت 30 درصدي هزينه هر تراكتور را از سوي دولت براي حمايت از كشاورزان ضروري دانست وگفت: از ميزان هزينه پرداخت شده توسط كشاورز حدود 85 در صد از سوي بانك كشاورزي به صورت وام در اختيار كشاورز قرار مي گيرد كه زمان بازپرداخت آن هفت ساله است.

به گفته وي ، بيش ازهزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي نيز براي خريد تراكتوردرسال جاري به كشاورزان پرداخت خواهد شد.

وي افزود : در حال حاضر 13 شركت تراكتور سازي در كشور فعاليت مي كنند كه در سال هاي گذشته به دليل توانمندي شركت هاي دولتي حدود 90 درصد از يارانه صادراتي به بخش دولتي و تنها 10 در صد به بخش خصوصي اختصاص يافت.

صباغ تركان گفت : با توجه نياز 85 هزار دستگاه تراكتور در سه سال پاياني برنامه سوم توسعه ، تاكنون 35 هزار دستگاه تامين شده و اميد است بتوان 50 هزار دستگاه باقي مانده را نيز تا پايان برنامه توسعه براي اين بخش فراهم كرد.