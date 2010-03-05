125 میلیون هکتار از خاک کشور در معرض فرسایش قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شجاعی که در سفر بازدید خبرنگاران از طرحهای آبخیزداری سیستان و بلوچستان آنها را همراهی می کرد با تاکید بر اینکه رسالت ما حفاظت از خاک و کنترل رسوبات به سدهای مخزنی کشور است، گفت: سالانه 238 میلیون متر مکعب رسوبات وارد سدهای مخزنی کشور می شود و فرسایش خاک کشور نیز 8/16 تن در هکتار در سال است که به نسبت جهانی بسیار زیاد است.

این مقام مسئول در سازمان جنگلها و آبخیزداری کشور اضافه کرد: متوسط جهانی بین پنج تا هشت تن در هکتار در سال است که تلاش می شود با انجام تعهدات این رقم تا پایان چشم اندازه 20 ساله یعنی در سال 1404 به 10 تا 12 تن در هکتار به طور سالیانه کاهش یابد.



از 164 میلیون هکتار مساحت خاک ایران، 125 میلیون هکتار آن در حوزه فرسایش خاک قرار گرفته است.

معاون آبخیزداری سازمان جنگلها، یکی از راههای جلوگیری از انجام فرسایش را گسترش طرحهای آبخیزداری و کند شدن روند برداشت آب از سفره های زیر زمینی دانست و گفت: با کنترل برداشتهای بی رویه آب و جلوگیری از چاه های غیر مجاز می توان آبخوانها را از مرگ نجات داد و آنها را تغذیه کرد اما در حال حاضر آبخوانها وضعیت مطلوبی ندارند.