4 متخلف اصلی دستیاری در زندان/ وزارت بهداشت شاکی خصوصی متخلفان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی پنجشنبه 13 اسفند در جمع خبرنگاران در وزارت بهداشت با اعلام این خبر افزود: کلیه اطلاعات در مورد افراد دستگیر شده باید از سوی قوه قضاییه ارائه شود و وزارت بهداشت تنها بخشهایی که مربوط به امنیت آزمون است را به اطلاع می رساند.

وی افزود: 20 نفر هم در این زمینه مورد سئوال و بازجویی قرار گرفته اند.

وحیددستجردی در پاسخ به اصرار خبرنگاران در مورد ارائه توضیحات بیشتر گفت: این قسمت توسط قوه قضاییه باید انجام گیرد و هر زمان دادستان تهران صلاح بداند همه را در جریان آخرین اخبار قرار می دهد.

وزارت بهداشت مسئول حسن اجرای آزمونها است

وی اضافه کرد: وزارت بهداشت مسئول حسن اجرای آزمونها است و هر جا خدشه ای به آن وارد شود به شدت باید با متخلفین آن برخورد کند. از سوی دیگر موضوع آزمون دستیاری به پزشکان مرتبط است و پزشکان به عنوان کسانی که حرفه آنها قداست دارد اهمیت بیشتری می یابند.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: اگر کسی بخواهد با ساحت مقدس پزشکی برخوردهای مالی داشته باشد و یا با خرید و فروش سئوالات و بدون مطالعه بخواهد به مدارج بالاتر دست پیدا کند تخلف کرده و ما آنها را به قوه قضائیه منتقل می کنیم.

وزارت بهداشت شاکی خصوصی کلیه افرادی هستیم که در خرید و فروش سئوالات نقش داشته اند

وی اظهار داشت: وزارت بهداشت شاکی خصوصی کلیه افرادی هستیم که در خرید و فروش سئوالات نقش داشته اند. در قسمت سنجش وزارت بهداشت کارکنان خدوم ما کار خود انجام می دادند اما مثل همه جا افراد معدودی وجود دارند که ممکن است خطاکار باشند و مطمئناً آنها نفوذی هستند و با چهره های ظاهر الصلاح خود ممکن است نفوذ کنند و زحمات آن بخش ها را نیز از بین ببرند.

وحیددستجردی تاکید کرد: ما به شدت با افراد خطاکار و خاطیان برخورد می کنیم.

همکاری وزارت اطلاعات در خصوص شناسایی متخلفان

وی با اشاره به همکاری وزارت اطلاعات در خصوص شناسایی متخلفان گفت: همان شب اولی که متوجه لو رفتن سئوالات آزمون دستیاری شدم با وزیر اطلاعات تماس گرفتم و همکاران وزارت اطلاعات از نیمه شب کار خود را آغاز کردند. البته از قوه قضائیه هم تشکر می کنیم که وارد جزئیات کار شده اند و به این دلیل با وجود اطلاعاتی که دارم نمی توانیم همه را بازگو کنیم زیرا دلمان می خواهد ریشه این فساد خشکیده شود و هرگونه اطلاعی قبل از آنکه به سرمنشاء و ریشه برسیم ما را از آن دور می کند.

سطح سئوالات بالاتر از دوره گذشته باشد

وزیر بهداشت با اشاره به اساتید دعوت شده برای طراحی سئوال گفت: با توجه به اینکه اساتیدی که برای طراحی سئوال دستیاری دعوت شده اند از اساتید موثق علوم پزشکی هستند و ما سعی کردیم سئوالات استاندارد و کیفی باشد ممکن است قدری سطح سئوالات بالاتر از دوره گذشته باشد و یک مقداری ریزش خواهیم داشت. البته این رقابت بسیار جدی است و عده ای قبول می شوند که از سطح بالاتری از آمادگی برخوردار باشند.

وی اظهار داشت: با توجه به بازطراحی که صورت گرفته است این اطمینان را می دهیم که آزمون با صحت برگزار شده و نتایج نیز با صحت اعلام می شود. تمامی این فعالیتها در جهت حمایت از داوطلبان و دفاع از حق اکثریت آنها است.