زمان اعلام نتایج آزمون دستیاری/ آزمون مجدد با کاری جهادی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدعلی محققی پنجشنبه 13 اسفند در جمع خبرنگاران در محل وزارت بهداشت در مورد زمان اعلام نتایج آزمون های پیش کارورزی، جامع علوم پایه و دستیاری خاطرنشان کرد: نتایج آزمونهای پیش کارورزی، جامع علوم پایه به دلیل گره خوردن به ادامه تحصیل دانشجویان پیش از پایان سال اعلام می شود.

وی اضافه کرد: با توجه به حساسیت آزمون دستیاری، نهایت دقت در اعلام نتایج آزمون صورت می گیرد و در صورتی که امکان داشته باشد پیش از پایان سال کارنامه اولیه داده می شود و در صورتی که امکان پذیر نباشد سال آینده این کار صورت می گیرد. شروع دوره دستیاری از شهریورماه 89 است و تا آن زمان فرصت کافی برای بررسی دقیق آزمون وجود دارد.

معاون وزیر بهداشت گفت: آزمون ها وسیله ای برای تحقق عدالت آموزشی هستند و در برگزاری رقابت سالم نیز اگر افرادی با تقلب شبهه هایی ایجاد کنند باید با این پدیده فاسد قاطعانه برخورد شود و این کار در این دوره صورت گرفت و امیدواریم این برخورد نقطه ختمی برای این اتفاقات باشد.

محققی اضافه کرد: افرادی که در جامعه پزشکی هستند امانتدار و درستکار هستند و امین جان، مال و ناموس مردم هستند و بیشترین کمک نیز برای افشای حقایق در مورد آزمون دستیاری سی و هفتم را هم پزشکان داشتند.

تجهیز قرنطینه کامل و طراحی سئوال در فضایی کاملاً امن

وی با اشاره به ابطال دوره سی و هفتم آزمون دستیاری در روز 29 بهمن و طراحی مجدد آزمون گفت: در اولین ساعات ابطال آزمون دستیار، امکان طراحی آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی با توجه به برکناری مسئولان سنجش وجود نداشت و طراحی را به تاخیر انداختیم. پس از آن قرنطینه کامل تجهیز شد و امکانات کامل در فضایی کاملاً امن فراهم شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: تمامی فرآیندهای وقت گیر آزمون دستیاری حذف شدند و از عوامل اجرایی منحصراً سه نفر در قرنطینه حضور یافتند که تا امروز (زمان آزمون) در قرنطینه باقی ماندند. برای حفظ شرایط و تامین امنیت آزمون فضای قرنطینه دوم هم با مشخصات امنیتی کامل ایجاد شد و انتخاب هیئت علمی آزمون نیز به طور جداگانه انجام شد.

وی اضافه کرد: طراحان سئوال با تجربه و تحلیل آزمون های یک دهه گذشته انتخاب شدند و تمام مدت در قرنطینه حضور یافتند. طراحی سئوال در دو قرنطینه به صورت موازی انجام شد و کمیسیون موارد خاص که بر اساس نشست شورای آموزش پزشکی تخصصی در موارد مورد لزوم می تواند از جانب شورا تصمیم گیرد، تشکیل شد.

تصمیمگیری برای آزمون مجدد از سوی کمیسیون موارد خاص

محققی اضافه کرد: تصمیمگیری برای آزمون مجدد از سوی کمیسیون موارد خاص انجام گرفت و این موضوع که چه زمانی برای آزمون مجدد بهتر است از همه جهات بررسی شد. زمان آزمون مجدد برای حفظ آمادگی آزمون داوطلبان در 13 اسفند انتخاب شد چرا که بیشترین داوطلبان بیش از 12 ماه مطالعه کرده بودند و باید آمادگی آنها حفظ می شد و اگر تاخیر زیاد می شد ضررهای بیشتری به همراه داشت. افراد کار، زندگی و کشیک، برنامه های متعددی داشتند و ملاحظه اول ما در انتخاب این تاریخ دلیل علمی بود.

وی یادآور شد: اینکه افرادی عنوان کردند که ما نمی توانیم در این مدت کوتاه سئوالات را طراحی کنیم و توان اجرای آزمون را نداریم، این گونه نبود و ما در کاری جهادی توانستیم این کار را به خوبی به انجام برسانیم.

معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: 18 دفترچه برای آزمون های متعدد طراحی شد که از 14 دفترچه در آزمونهای چندگانه استفاده شد.

اسکورت نیروی انتظامی برای امنیت آزمون

وی اضافه کرد: پس از فضای قرنطینه باید سئوالات به محل حوزه های امتحانی می رفت و با توجه به پراکندگی حوزه های امتحانی در سراسر کشور دو نفر نماینده حفاظتی و علمی از دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و دو نفر نماینده حفاظتی و علمی از وزارت بهداشت سئوالات را همراهی کردند و نیروی انتظامی نیز با اسکورت و همراهی در امنیت آزمون به وزارت بهداشت کمک کرد.

بخشنامه ای به روسای دانشگاههای علوم پزشکی برای نظارت بر حسن اجرای آزمون

محققی خاطرنشان کرد: سئوالات آزمون در تهران 3 ساعت پیش از آزمون به حوزه های امتحانی ارسال شد و در سایر حوزه ها نیز کمتر از 24 ساعت و با توجه به بعد مسافت ارسال انجام گرفت. همچنین در بخشنامه ای به کلیه دانشگاههای علوم پزشکی اعلام شد که رئیس دانشگاه، معاون آموزشی و حراست شخصاً موظف به نظارت بر حسن اجرای آزمون هستند و التزام داشتند تا آزمون در شرایط بهتر، راحت تر و امن تر نسبت به آزمون 29 بهمن برگزار شود.

وی تاکید کرد: گزارش های دریافت شده از محلهای آزمون نشان داده که نظم کامل برقرار بوده است.