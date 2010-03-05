به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جبرائیل نسل سراجی ظهر پنجشنبه 13 اسفند در جمع خبرنگاران در محل وزارت بهداشت افزود: من این مسئولیت را در زمان خاصی پذیرفتم و در روزهای اول بسیار نگران بودم اما همکاران و پرسنل خدوم سنجش این توان را به من داد که آزمون مجدد دستیاری با صحت کامل برگزار شود.

سراجی با اشاره به به نقش حراست در آزمون دستیاری و برگزاری سالم آزمون گفت: حراست نقش تنگاتنگی داشت و از اساتید به صورت حداقل و بنا به ضرورت استفاده شد. در کلیه موارد هم همه افراد مورد بازرسی قرار گرفتند و کلیه موبایلها و ابزار ارتباطی از اساتید در هنگام ورود گرفته می شد و حتی کتاب های مورد نیاز طراحی سئوال را هم نمی توانستند از قرنطینه خارج کنند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی افزود: لایه های ویژه حفاظتی برای قرنطینه درنظر گرفته شد و سئوالها حتی در بخش تایپ و چاپ نیز با حداقل نفرات انجام شد. ناظرین دانشگاهها نیز با توجه به نوع دانشگاهها و گستردگی آزمونها انتخاب شدند.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال شد. آزمون مجدد 13 اسفند برگزار شد.