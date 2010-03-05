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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۳۴

نور میزبان مسابقات شبیه سازی پل خرپای ماکارونی کشور شد

نور میزبان مسابقات شبیه سازی پل خرپای ماکارونی کشور شد

ساری - خبرگزاری مهر : مسابقات یکروزه شبیه سازی پل خرپای ماکارونی دانشگاه های کشور به میزبانی موسسه علامه محدث نوری در شهرستان نور برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در نور، دبیر علمی این مسابقات جمعه شب به خبرنگاران گفت: در این مسابقات بیش از20 دانشگاه وموسسات آموزش عالی در قالب حدود60 تیم با هم به رقابت می پردازند.

حمیدرضا ناصرسعید افزود: این مسابقات به منظور ارتقای سطح دانش و آگاهی دانشجویان رشته عمران موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری و نیز بالابردن سطح علمی و پژوهشی مسابقات در سطح دانشگاه های کشور برگزار می شود.

وی تصریح کرد: دانشگاه های نگین کردستان، آزاد واحد نوشهر، رحمان وملاصدرا رامسر، بستان آباد آذربایجان وآزاد واحد تهران مرکز از جمله دانشگاه های مطرح رشته شبیه سازی پل خرپای ماکارونی هستند که در این دوره شرکت خواهند داشت.

وی بیان داشت: تیم موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری پیش از این در مسابقات شبیه سازی خرپای ماکارونی استان که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر برگزار شده بود مقام نخست را در بخش زیباترین ومقاوم ترین پل خرپای ماکارونی کسب کرد.

این مسابقات 15 اسفند ماه در نور برگزار می شود.

کد مطلب 1045618

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