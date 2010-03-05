مستکبران جهانی با ترفندهای نوین مغزهای جوانان ما را غارت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر دربجنورد، محمد رضا سوقندی در مراسم تجلیل از فعالان عرصه مساجد افزود: ما اگر به اندازه کافی معنویت را از طریق کارهای فرهنگی و هنری مساجد به اذهان جوانان تزریق نکنیم مستکبران جهانی از ما سبقت می گیرند.

وی تصریح کرد: در این برهه از زمان ما باید بیش از پیش فعالیت های فرهنگی را افزایش دهیم تا دچار سردرگمی جوانان نشویم.

سوقندی تولیدات بخش فرهنگی استان خراسان شمالی را بسیار کم اعلام کرد و گفت: در بخش های تولیدات فرهنگی ما مظلوم واقعه شده ایم و جوانان و نوجوانان ما از سهم فرهنگی استان بی بهره هستند.

وی افزود: اگر ما به اندازه کافی فضای فرهنگی و آموزشی را برای جوانان مهیا نسازیم جوانان به سرعت از فرهنگ سایر ملت ها را سرلوحه امور خود قرار می دهند.

سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد نیز در ادامه مساجد را بهترین مکان برای توسعه و ترویج افکار دینی اعلام کرد و گفت: با سرلوحه قرار دادن افکار دینی و مذهبی می توانیم کلیه افکار دشمنان را خنثی کنیم.

هاشم شیرازیان در ادامه افزود: در این برهه از زمان که دشمنان با ترفندهای پیشرفته سعی می کنند نظام ما را زیر سئوال ببرند کانون های مساجد بهترین مکان ها برای ترویج مبانی اسلامی و جلوگیری از این فتنه ها به شمار می روند.

وی تعداد کانون های فعال در سطح استان های خراسان شمالی را 132 کانون شامل 68 کتابخانه، 66 کتابخانه باز، 100 پایگاه تلاوت قرآن و همچنین ارسال هزارو600 خبر از طریق خبرگزاری شبستان را از اهم فعالیتهای کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی در 9 ماهه نخست امسال نام برد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان شمالی هم در این جلسه افزود: دانشمندان کشورهای جهان تعدادی از اختراعات و پیشرفت های خود را مدیون دانشمندان دینی و مذهبی قرن وستا ایران می دانند.

وی اسامی دانشمندانی چون ابوریحانی بیرونی، جابرابن حیان، خواجه نصیرالدین طوسی را از دانشمندان دانست که دارای تفکر دینی و مذهبی بوده اند اعلام کرد و افزود: این دانشمندان با کشف علوم سیاسی، فلسفه، ریاضیات، پزشکی و سایر علوم را ابتدا از مکتب اسلام آموخته بودند.

این مراسم با اهداء لوح تقدیر به اعضاء کانون های فعال استان خراسان شمالی پایان یافت.