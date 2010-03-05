پرونده دستیاری 82 هنوز مفتوح است/ سازمان سنجش هم بی خطا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی پنجشنبه 13 اسفنددر پاسخ به پرسش مهر در خصوص اطلاع از وضعیت شهبه آمیز آزمون دستیاری در دوره های گذشته و عدم توجه به این مسائل افزود: من نیز تخلفات آزمون دستیاری در سال 82 را از طریق رسانه ها شنیده بودم و وزارت بهداشت آن زمان نیز هیچ موقع آن را تایید نکرده بود و در مورد مسائل بعدی هم هیچ مستندی چه کتبی و چه شفاهی وجود نداشت.

پرونده دستیاری 82 نیز هنوز مفتوح است

وی اضافه کرد: ما به سیستمی که وجود داشت اعتماد کردیم و دلیلی هم نداشتیم که بر استناد به آن اعتماد نکنیم، اگر چنین بود قطعاً با آن برخورد می کردیم. همانطور که پرونده دستیاری 82 نیز هنوز مفتوح است اگر پرونده ای کوچک تر و موردی به صورت مستدل وجود داشت مطمئن باشد که آزمون را برگزار نمی کردیم.

وحیددستجردی گفت: این موضوع تجربه ای بود که باعث شد که این کار به صورت اساسی مورد توجه قرار گیرد.

وی از تشکیل کمیته طراحی آزمون های وزارت بهداشت خبر داد و گفت: این کمیته تشکیل شده و وظیفه بازطراحی آزمون ها را با توجه به علم روز و تجربیات مثبت و روش های بومی در ایران بر عهده دارد.

وزیر بهداشت در پاسخ به خبرنگار دیگری در خصوص شایعه دست داشتن مسئولان وزارت بهداشت در فروش سئوالات دستیاری گفت: در مورد مسئولین وزارت بهداشت باید بگوییم که کار اصلی به دست قوه قضائیه است و هرکسی که از معدود افراد که در سیستم بوده اند و یا خارج از سیستم بوده اند مورد پرسش قرار گرفته اند.

هنوز مشخص نیست که چه کسانی واقعاً درگیر بوده اند

وی یادآور شد: منتظر هستیم که چه اتفاقی می افتد. البته در این میان کسانی که شبهه ای در برگزاری آزمون توسط آنها و یا دخالت افراد مورد شبهه بوده در آزمون مجدد منتفی شده است. اما هنوز مشخص نیست که چه کسانی واقعاً درگیر بوده اند.

وحیددستجردی در پاسخ به پرسشی مبنی بر متولی اصلی امنیت آزمون دستیاری گفت: امنیت آزمون بر عهده حراست وزارت بهداشت بود و سالن های طراحی سئوال و قرنطینه و فیلم برداری از مراحل طراحی سئوالات آزمون بر عهده حراست بود.

حراست قبلی با حراست فعلی تفاوت داشت

وی اضافه کرد: حراست قبلی با حراست فعلی تفاوت داشت و افراد متعدد دخیل در آزمون به حداقل رسیدند و پیدا شدن افراد متخلفی که نادر بوده است باعث شد ما متوجه شویم که مشکل کجاست. پیش از این حراست بیشتر بر قسمت توزیع و بسته بندی سئوالات تکیه داشت و قسمت اولیه تایپ و تکثیر از دید مخفی مانده بود و این بار جدی به آن پرداخته شد.

وزیر بهداشت در خصوص پرسشی در زمینه طرح های کمیسیون های آموزش و بهداشت مجلس برای آزمون دستیاری گفت: ما تعامل خوبی با مجلس شورای اسلامی داریم و در مورد آزمون دستیاری توضیحات کافی به کمیسیون ها داده شده است و مورد قبول آنها قرار گرفت.

سازمان سنجش هم بی خطا نیست

وی در مورد پرسشی مبنی بر واگذاری آزمون دستیاری به سازمان سنجش گفت: سازمان سنجش هم بی خطا نیست و در سالهای 65 تا 67 مشکلات زیادی داشت و بر اساس اخبار رسانه در آزمون کارشناسی ارشد امسال نیز داوطلبان با مشکلاتی مواجه شدند اما وزارت بهداشت سالانه آزمون های متعددی را برگزار می کند و نیازی نیست که این آزمون ها در جای دیگری برگزار شود.

وحیددستجردی گفت: وزارت بهداشت سنجش خاص خود را ایجاد می کند و از تجربیات سایر سازمان هایی که در حوزه سنجش فعال هستند، استفاده می کند.

تغییر نحوه پذیرش دستیار به موقع اطلاع رسانی می شود

وی در مورد تغییر نحوه پذیرش دستیار خاطرنشان کرد: این تغییر روی مطالعه پزشکان برای دستیاری تاثیر نمی گذارد. البته ممکن است لازم باشد که آزمون از حالت متمرکز خارج شود و چند مرحله ای برگزار شود که به موقع در این زمینه اطلاع رسانی می شود.

عامل تعیین کننده زمان آزمون مجدد برای ما صحت و امنیت در بازطراحی آزمون بود

وزیر بهداشت در مورد زمان آزمون گفت: به هر حال عده ای موافق و عده ای مخالف زمان آزمون بودند اما عامل تعیین کننده برای ما صحت و امنیت در بازطراحی آزمون بود.

وحیددستجردی در خصوص قیمت های سئوالات لو رفته آزمون دستیاری گفت: ما هم در این مورد قیمت هایی را شنیده ایم که واقعاً کامل نیست و صحت آن مشخص نیست.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال شد. آزمون مجدد 13 اسفند برگزار شد.