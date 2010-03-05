قاطبه دانشگاهیان با انقلاب همسوهستند/ غیرهمسوها با نظام راخارج می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، کامران دانشجو غروب پنجشنبه در گردهمایی روسای دانشگاه های دولتی، آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور، علمی کاربردی و موسسات وابسته شمال کشور در دانشگاه علم و صنعت بهشهر با طرح سئوالی خطاب به روسای دانشگاه ها به آنان گفت: آیا اساتید آنچه را به عنوان مدرس باید ایفای نقش کنند دارند و نیروی انسانی متعهد و دینداری را تحویل جامعه می دهند؟ گسترش دانشگاه ها، رشته، واحد، آموزشکده، مجتمع و .... تنها موضوعات مربوط به محصول بیرونی دانشگاهها نیست.

وی خاطر نشان کرد: افزایش فعالیتهای فرهنگی در دانشگاهها ضرورت دارد و باید برای تقویت باورهای فرهنگی دانشجویان برنامه ریزی شود و نگاه به فعالیت فرهنگی در دانشگاه ها تقویت شود.

فرهیختگی به معنای احترام به قانون و مقدسات است

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه اساتید و دانشجویان اکنون به مرزبندی خود در دانشگاه ها افتخار می کنند تصریح کرد: فرهیختگی به نوع برخوردهای پس از انتخابات نیست بلکه فرهیختگی به معنای احترام به قانون و مقدسات است.

دانشجو با بیان اینکه همه دانشگاه های ایران و سایر کشورهای دنیا دارای اهداف مشترکی به نام علم آموزی و ارتقاء سطوح علمی خود هستند، یادآور شد: در دانشگاه های ایران نگاه و جهان بینی ما به انسان است ولی آن دانشگاه ها نسخه های آزادی را می پیچند و جامعه را به زوال می کشانند.

وزیر علوم با اعلام این مهم که علم و ایمان دو بال دانشگاه های ایران است، افزود: متاسفانه عده ای پس از انتخابات به دنبال تضعیف ولایت پذیری جوانان در جامعه رفته بودند و می خواستند ولایت پذیری ملت ایران را زیر سئوال ببرند.

گسترش آموزش عالی حالت انفعال دارد

وزیر علوم با اشاره به اینکه جنگ نرم فعلی جنگ نرم تحمیلی علیه ایران است، گفت: گسترش آموزش عالی باید بر اساس برنامه باشد و از انفعال خارج شود که متاسفانه اکنون حالت انفعالی دارد.

دانشجو با اشاره به اینکه شفاف و واضح می گویم افرادی مورد نیاز ما در دانشگاه ها هستند که التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه داشته باشند، تاکید کرد: دانشگاه های کشور به اساتیدی نیاز دارند که با جان و دل و از صمیم قلب دانشجویان خود را دوست داشته باشند و این اساتید در دانشگاه کادر سازی کنند تا جمهوری اسلامی ایران پابرجا و پیروز بماند.

به میزان نیاز افراد دلسوز داریم که بخواهیم غیرهمسوها را خارج کنیم

وی با پاسخ به اظهار نظرهای برخی مبنی بر اینکه معتقدند توان اساتید دانشگاه های کشور رو به کاهش است، افزود: به میزان مورد نیاز افراد دلسوز در کشور داریم که بخواهیم افراد غیرهمسو با نظام را از بدنه را خارج کنیم و از این اقدام خود شرمنده نخواهیم بود.

وی ببان داشت: در دانشگاههای کشور به مدرسینی نیاز داریم که دانشجویان را به عنوان پیاده نظام حزب خود ندانسته و در مسیر ولایت و دین حرکت دهند.

وزارت علوم مماشاتی با مبلغان فرهنگ غربی و سلطنت طلبان نخواهد داشت

دانشجو با بیان اینکه روسای دانشگاه ها حق ندارند کسی را در دانشگاه ها جذب کنند که در مسیر التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی حرکت نمی کند، خاطر نشان کرد: وزارت علوم هیچ مماشاتی با حزب و گروهی در این زمینه نخواهد داشت و با مبلغین فرهنگ غربی و سلطنت طلبانه در دانشگاه ها برخورد می کند.

وزیر علوم با اعلام این مهم که وزارت علوم به فرد یا تشکل دانشجویی اجازه انتشار اخبار برخلاف نظام و ارزشهای انقلاب در دانشگاه ها نمی دهد، تصریح کرد: نه اعتباری برای این نشریات در نظر می گیریم و اگر متوجه حمایتهای مالی بیرونی به این نوع نشریات در دانشگاه ها شویم برخورد جدی و قانونی خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه تخصص های علمی در دانشگاه ها توامان با دین خواهد بود یادآور شد: تعداد انگشت شماری که علیه نظام و مقدسات اسلام شعار می دهند به عدد انگشتان دست هم نخواهند رسید که با این افراد برخورد قاطعی خواهیم کرد.

مدیریت پدرانه می کنیم تا مدیریت جناحی بر دانشجو غلبه نکند

دانشجو همچنین با اذعان به اینکه قائل به اجرای کاپیتولاسیون در داخل دانشگاه ها نیستیم تصریح کرد: در درون دانشگاه ها بر اساس مقررات عمل می کنیم و این به معنای مدیریت پدرانه کردن با دانشجویان است تا مدیریت جناحی بر دانشجویان غلبه نکند.

هادی ابراهیمی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران نیز با اشاره به وجود ظرفیت ها و قابلیت های عظیم فرهنگی در استان تصریح کرد: در حوزه علوم انسانی شخصیت ها و مشاهیر فراوانی در مازندران داریم که باید در دانشگاه ها این عده معرفی شوند.

وی بیان داشت: استانداری مازندران هر ماموریتی را که وزارت علوم برای ارتقاء فعالیت های دانشگاهی و توسعه فضاهای آموزشی ارائه دهد اجرایی خواهد کرد.