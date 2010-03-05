اطلاعیه مهم حراست وزارت بهداشت برای گزارشات آزمون دستیاری

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر مرکزی حراست وزارت بهداشت اعلام کرد: داوطلبان و سایر افراد می توانند گزارشات و پیشنهادات خود را درباره آزمون دستیاری به پست الکترونیک dhm@behdasht.gov.ir و تلفن 88364373 اعلام کنند.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال شد. آزمون مجدد 13 اسفند برگزار شد.