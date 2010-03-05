به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عاشوری در جمع خبرنگاران گفت: ایران از قدیم براساس سنت شب عید، ایام پایانی سال را با تقاضاهای بسیاری از سوی مردم در مورد تامین کالاهای اساسی سپری کرده است، به تبع امسال نیز همچون سنوات گذشته، تقاضا برای برخی کالاها سیر صعودی به خود گرفته است.

معاون امور مجلس وزیر بازرگانی افزود: بر این اساس وزارت بازرگانی برای پاسخگویی به این نیاز مردم، عرضه کالاهای اساسی به خصوص اقلام پروتئینی، میوه و مرکبات، قند و شکر، برنج و روغن را بیشتر کرده و سیرصعودی در عرضه آنها را در دستور کار قرار داده است تا همخوانی میان عرضه و تقاضا بوجود آید.

وی تصریح کرد: بر این اساس وزارت بازرگانی با توجه به وظیفه ذاتی خود در بحث تنظیم بازار این ایام از سال، اقدام به برگزاری نمایشگاههای فروش بهاره کرده است تا در آن به عرضه کالا و خدمات مورد نیاز مردم بپردازد.

به گفته عاشوری،‌ در حقیقت وزارت بازرگانی با برگزاری این نمایشگاهها دو هدف عمده که شامل حمایت از حقوق 70 میلیون مصرف کننده و رساندن کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب به دست مردم است را دنبال می کند.

وی اظهار داشت: انتظاری که این وزارتخانه از کسبه و اصناف دارد که عملا اجرای این نمایشگاه را به صورت 100 درصد به عهده دارند این است که در دو مقوله فوق، به ارایه کالای با کیفیت و رقابت در ارزان فروشی را مدنظر قرار دهند و به دولت و وزارت بازرگانی اثبات کنند که توان ارایه خدمات به مردم شریف ایران را دارند.

عاشوری خاطرنشان کرد: با این اعتقاد، وزارت بازرگانی براساس قوانین موجود و اصل 44 قانون اساسی، آن بخشی از وظایف که هنوز به عهده دارد را به مردم و بخش خصوصی بخصوص صنوف مختلف و اتاق بازرگانی واگذار خواهد کرد.

معاون وزیر بازرگانی گفت: وظیفه وزارت بازرگانی این است که همزمان با افتتاح نمایشگاههای بهاره، بازرسی و نظارت و رسیدگی به شکایات مردم را در دستور کار قرار دهد و برای مواردی از تخلف مشاهده می شود پرونده سازی کند.

عاشوری ادامه داد: بر این اساس دو برنامه توزیع کالا و تشدید نظارت و بازرسی در فاصله 15 اسفندماه تا 15 فرودین ماه از سوی روسای سازمانهای بازرگانی سراسر کشور اجرایی خواهد شد که بر این اساس، 3 هزار بازرس در سراسر کشور مشغول به فعالیت می شوند.

وی اظهار داشت: اصناف مردم متدین و شریفی هستند که به حقوق قانونی خود قانع هستند ولی اگر افرادی در بازار از تقاضای بالای این روزهای مردم سوء استفاده کنند، به طور قطع مجازات خواهند شد.

همچنین عباس قبادی رئیس سازمان بازرگانی استاندر این باره گفت: در استان تهران 23 نمایشگاه برگزار خواهد شد که در این میان، 4 نمایشگاه در فرهنگسرای خاوران، حکیمیه تهرانپارس، پارک ارم و مجتمع شهیدباهنر در نیاوران به عرضه کالاهای مورد نیاز مردم در شهر تهران می پردازند.

وی افزود: در این نمایشگاهها کیف و کفش، خشکبار، پارچه، کالاهای تنظیم بازاری از جمله گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر، برنج و روغن عرضه می شود که امید می رود بتواند مسبب خدمت رسانی بیشتر به مردم شود.