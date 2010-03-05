به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی در جمع خبرنگاران گفت: ارایه تخفیفهایی که به مردم قول داده شده است، باید از سوی واحدهای صنفی که در نمایشگاه حضور دارند لحاظ شود.

رئیس شورای اصناف کشور با اشاره به ازدحام مردم در نمایشگاه حکیمیه تهرانپارس ساعتها قبل از افتتاح این نمایشگاه گفت: این امر نشانگر این است که مردم استقبال خوبی از این نمایشگاهها به عمل آورده اند، بنابراین دست اندرکاران و مجموعه صنفی کشور باید امکاناتی را فراهم کنند که مراجعان به این نمایشگاهها، راضی از نمایشگاهها خارج شوند.

وی تصریح کرد: این امر به معنای این است که تخفیفهای که به مردم قول داده شده است، لحاظ شود و از هرگونه تخلف جلوگیری شود. در این راستا، بازرسان در این صحنه ها حضور دارند و نظارت می کنند.

نوده فراهانی از تمامی مردم که در این نمایشگاهها حضور می یابند تقاضا کرد تا اگر غرفه ای به جز کالایی که پلمپ و قیمت گذاری شده است را به آنها تحویل دادند، مراتب را به واحدهای بازرسی و نظارت مستقر در نمایشگاهها گزارش دهند.

وی افزود: هدف این است که برای تنظیم بازار و تامین مایحتاج شب عید مردم امکاناتی فراهم شود که مردم راضی باشند.

نوده فراهانی گفت: به نظر می رسد که کیفیت و قیمت کالاهای ارایه شده در نمایشگاههای امسال، بهتر شده باشد، اما باید توجه داشت که مسئولان کنترل کیفیت و قیمت کالاها در نمایشگاه، مسئولان اتحادیه ها هستند، ضمن اینکه کمیته کارشناسی از وزارت بازرگانی، مجمع امور صنفی و اتحادیه های مربوطه در دسترس است که البته اتحادیه مربوطه کالاها را به لحاظ قیمت و کیفیت کارشناسی کرده و پلمپ می شوند.

وی اظهار داشت: ارایه هرگونه کالای خارجی که مشابه تولید داخلی دارند، در نمایشگاههای فروش بهاره غیرقانونی است. از سوی دیگر، بازرسان در این نمایشگاه بسیج شده اند تا اگر غرفه ای کالای خارجی ارایه می دهد را پلمپ و کالای آن را جمع آوری کنند.

نوده فراهانی با اشاره به دغدغه مردم نسبت به افزایش قیمت میوه در روزهای گذشته در تهران گفت: به نظر می رسد که نمایشگاهها تنظیم بازار میوه را به خوبی انجام دهند.