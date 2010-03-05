آغاز عرضه کالاهای اساسی در سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حمید علیخانی در جمع خبرنگاران گفت: به نظر می رسد این دوره از نمایشگاه های فروش بهاره در تهران به لحاظ کیفیت و قیمت کالاهای ارایه شده از سوی واحدهای صنفی توانست نمره قابل قبولی را به خود اختصاص دهد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: من سال گذشته نیز شخصا از نمایشگاههای فروش بهاره بازدید به عمل آوردم اما به نظر می رسد که هم محوطه ها سامان بیشتری گرفته است و هم مردم، استقبال بیشتری نسبت به خرید از این نمایشگاهها، از خود نشان می دهند.

وی تصریح کرد: ساماندهی بیش از 800 غرفه در نمایشگاه حکیمیه تهرانپارس نشانگر این است که شرایط مناسبی از سوی دست اندرکاران که اتحادیه ها و مجامع امور صنفی هستند صورت گرفته است، قطع و یقین استقبال مردم در روزهای آتی از این نمایشگاهها بیشتر خواهد شد.

به گفته علیخانی، کمیته قیمت گذاری در نمایشگاهها مستقر است و کالاهای عرضه شده در نمایشگاه توسط غرفه ها را به صورت پلمپ شده ساماندهی کرده و کلیه عرضه کنندگان موظف به ارایه کالاها مطابق کیفیت و قیمت کالای پلمپ شده هستند.

معاون وزیر بازرگانی گفت: این قیمت مورد توافق تولیدکننده و کمیته قیمت گذاری و اتحادیه بوده است و باید در تمامی روزهای نمایشگاه رعایت شود، در برخی موارد نظیر کیف و کفش، تا 30 درصد کاهش قیمت برای عرضه در نمایشگاه نیز لحاظ شده است.

وی با اشاره به برپایی 330 مرکز نمایشگاهی در سراسر کشور و 4 هزار و 900 در سطح شهر تهران غرفه اظهار داشت: کالاهای اساسی نظیر گوشت گرم قرمز و مرغ، برنج، روغن و قند و شکر نیز در این نمایشگاهها عرضه می شود که مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

علیخانی همچنین با اشاره به اینکه کالاهای ارایه شده در این نمایشگاهها باید تولید داخلی باشند، خاطرنشان کرد: هدف ما یاری رساندن به مصرف کننده داخلی است بنابراین باید تولیدکننده داخلی و بنکداران را نیز در این زمینه یاری داد.