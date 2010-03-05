به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن در جمع خبرنگاران گفت: دولت امیدوار است که با ساماندهی شبکه توزیع همواره این فرصت برای مصرف کننده وجود داشته باشد که بتواند مایحتاج خود را در قالب اجناس با کیفیت و قیمت مناسب تامین کند، از سوی دیگر، تولیدکننده نیز بتواند به راحتی به عرضه کالاهای تولیدی خود بپردازد و در این میان، توزیع کننده نیز نقش واقعی خود را ایفا کند.

استاندار تهران افزود: هم اکنون دولت در برپایی نمایشگاههای بهاره و پاییزه به صورت مقطعی عمل می کند؛ به این معنا که در ایام نوروز یا برخی مناسبتهای دیگر نظیر بازگشایی مدارس، اقدام به برگزاری این نمایشگاهها می کند، اما کشش بازار و تقاضا این پیام را می دهد که باید برای مساله توزیع و روان کردن و مناسب و اقتصادی بودن آن و نیز حفظ حقوق مصرف کننده، نمایشگاههای دائمی برگزار کنیم.

وی تصریح کرد: باید برنامه ریزی کرد تا مکانهایی را برای برگزاری این نمایشگاهها در سطح شهر تهران تجهیز کرد. این کار صورت گرفته است.

تمدن خاطرنشان کرد: مردم مایل هستند که برای تامین مایحتاج خود به مکانهایی بروند که علاوه بر رقابت در عرضه کالا، تنوع و قیمت نیز برای آنها به صورت دلخوه وجود داشته باشد. این تقاضا و خواست مردم است، در عین حال باید به سمت دیگر نیز توجه شود، اصناف شبکه گسترده ای هستند که منافع دارند.

وی در توضیح این مطلب افزود: اصناف نیز به دولت مالیات پرداخت می کنند و هزینه های بسیاری دارند، بنابراین نباید با ایجاد نمایشگاهها، آنها را از کسب و کار دور کرد و برای عده ای دیگر کسب و کار ایجاد کرد، در این کار باید به گونه ای رفتار کرد که شبکه موجود سنتی کشور و روندی که تقاضا ایجاد می کند، تعادل بخشی شود.

تمدن گفت: اگر عرضه خود را با تقاضا همراه نکند، دو اتفاق رخ خواهد داد اول اینکه کالا گران و دوم کمیاب می شود.