استان زنجان 21 میلون دلار صادرات فرش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، غلامرضا علمدار در سومین جشنواره فرش دستباف زنجان با بیان اینکه میزان صادرات فرش کشور را 420 میلیون دلار است افزود: میزان صادرات فرش استان زنجان پنج درصد میانگین کشوری است.

وی با بیان اینکه توان صادرات فرش استان زنجان بالاتر از آمار ثبت شده است ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده صاذرات فرش استان زنجان به نام سایر استانها بخصوص قم صادر می شود که در صورت تجمیع صادرات فرش در استان زنجان، ارزش صادرات فرش دستباف استان زنجان افزایش خواهد یافت.

علمدار از تولید سالانه فرش دستباف استان زنجان را 350 متر مربع عنوان کرد و افزود: این میزان در مقایسه با تولید سلانه فرش دستباف در کشور که بیش از پنج میلیون متر مربع است میانگین هفت درصد را به خود اختصاص داده است.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر شاهد توسعه فعالیت های بیخش فرش دستباف استان زنجان هستیم از وجود 26 هزار دار قالی در استان زنجان خبرداد و افزود: این تعداد دار قالی 2.6 درصد تعداد ار قالی های موجود در کشور را تشکیل می دهد.

علمدار افزود: در حال حاضر 60 هزار بافند فرش دستباف در سطح استان زنجان فعال هستند که این تعداد بافنده فرش دست با 3.5 درصد فرش کشور را تشکیل می دهند.

وی در ادامه با یادآوری اینکه در حال حاضر 80 درصد فرش دستباف کشور به خارج از کشور صادر می شود، سهم استان زنجان را از یان میزان صادرات پنج درصد عنوان کرد و گفت: فرش استان زنجان به کشورهای آمریکا، کانادا، آلمان، ایتالیا، روسیه، کشورهای حاشیه خلیج فارس، ژاپن، لبنان، و عربستان صادر می شود.

علمدار همچنین عرضه مواد اولیه با کیفیت پائین توسط برخی فروشندگان، عدم اختصاص تسهیلات لازم برای تولیدکنندگان فرش بخصوص ، پائین بودن مدت زمان بازپرداخت تسهیلات فرش، و همچنین عدم استقبال نسل جدید از اشتغال در بخش فرش را از عمده مشکلات این بخش عنوان کرد.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان زنجان در ادامه از ثبت نام 21 هزار نفر از قالی بافان این استان برای دریافت سهام عدالت خبر داد.

در این جشنواره از 10 نفر از فعالان عرصه صنعت فرش دستباف استان زنجان تجلیل شدهمچنین در حاشیه این جشنواره نمایشگاه صنعت فرش دستباف استان زنجان در 13 غرفه برگزار شد.