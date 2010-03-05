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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۵۱

ایران پیشتاز بازار تجارت فرش دستباف جهان است

ایران پیشتاز بازار تجارت فرش دستباف جهان است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر امور اقتصادی و بازرگانی مرکز ملی فرش ایران با بیان اینکه کشور ایران در حال حاضر عنوان نخست را در بازار فرش جهانی دارد، تاکید کرد: ایران به عنوان رهبر و پیشتاز بازار تجارت فرش دستباف در جهان باید برنامه ریزی دقیقتری برای توسعه این تجارت داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی ملکی جو در سومین جشنواره فرش دستباف زنجان حرکت در مسیر توسعه صادرات فرش دست باف و حفظ و ارتقا جایگاه فعلی را نیازمند برنامه ریزی  مناسب دانست و افزود: با توجه به وجود رقبای  بزرگ در بازار فرش باید تلاش کنیم در بازار فرش  در کنار حفظ اصالت فرش در طراحی ها فرش به نیاز بازار توجه داشته باشیم و در خصوص رنگ و طرح فرش به صورت کارشناسانه و منطبق با فرایند مشتری مداری تلاش کنیم.

وی با رد این دیدگاه که حفظ اصالت فرش یعنی حفظ و تکرار رنگ و نقفشه فرش  است ادامه داد: متاسفانه در رنگ و نقشه فرش دتسباف نگرش خاصی حاکم است که آن در قالب حفظ اصالت فرش برساس حفظ و تکرار نقشه و رنگ فرش است که این امر درست نیست و باید با برنامه ریزی مناسب برای نظر کسانی که می خواند از فرش استفاده کنند در طراحی رنگ و طرح اعمال شود.

ملکی جو همچنین با اشاره به استفاده برخی  تولید کنندگان قالی از مواد اولیه ناموغوب افزود: استفاده از مواد اولیه مرغوب نقش موثر در ایجاد بستر مناسب باری صادرات فرش باشد و در عرصه کنونی رقابت باید به این امر مهم توجه ویژه شود .

وی با اذعان با اینکه برخی تولید کنندگان و بافندگان فرش این تصور را می کنند استفاده از مواد نامرغوب دارای صرفه اقتصادی برای آنها است، گفت: این تصور تصوری اشتباهی است و  مواد نامرغوب تاثیر منفی در کیفیت کار و به تبع آن فروش محصولات تولیدی دارند.

در این جشنواره از 10 نفر از فعالان عرصه صنعت فرش دستباف استان زنجان تجلیل شد . همچنین در حاشیه این جشنواره نمایشگاه صنعت فرش دستباف استان زنجان در 13 غرفه برگزار شد.

کد مطلب 1045628

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