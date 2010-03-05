راه اندازی سازمان تجهیز و نوسازی در وزارت علوم/ تقویت تحقیقات کاربردی

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، این عده که به نمایندگی از برخی روسای دانشگاه های فوق در استانهای شمالی خود را به نشست مشترک روسای دانشگاه های شمال کشور در دانشگاه علم و صنعت بهشهر رسانده بودند از وزیر علوم خواستند تا در جهت تقویت تحقیقات کاربردی دانشگاه ها گام اساسی بردارد.

راه اندازی کارشناسی ارشد شیمی در بهشهر/ تقویت بودجه احداث دانشگاه های علمی کاربردی در مازندران

روسای دانشگاه های مختلف شمال کشور همچنین خواستار تقویت باورهای دینی و ارزشی در دانشگاه ها شد و از وزیر علوم خواستند تا اصول و مبانی واقعی تربیت اسلامی را برای دانشگاهیان تبیین کند.

ابوالقاسم اثنی عشری، رئیس دانشگاه جامع پیام نور مازندران با اشاره به اینکه این دانشگاه دارای 50 هزار دانشجو در استان است اظهار داشت: قالب مراکز جدید التاسیس دانشگاه نیاز به سلف سرویس، سالن نهارخوری و خوابگاه مورد نیاز برای دانشجویان غیربومی دارند.

وی با بیان اینکه تعداد واحدها و مراکز دانشگاهی پیام نور از هفت مرکز در آغاز دولت نهم به 18 مرکز واحد در پایان دولت در مازندران رسیده است خواستار راه اندازی رشته کارشناسی ارشد شیمی در دانشگاه پیام نور بهشهر شد.

قربان اسلامی راد، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی بهشهر نیز به نمایندگی از مسئولان دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران به فعالیت 28 مرکز فعال این دانشگاه در استان اشاره کرد و افزود: توسعه دانشگاه های علمی کاربردی در مازندران نیازمند بودجه های ملی است.

مشخص شدن جایگاه بسیج اساتید در سفرهای دولت/ طولانی شدن تصویب رشته های دانشگاه آزاد در شورای گسترش

سید نورزاد نبوی، رئیس بسیج اساتید مازندران نیز با بیان اینکه هم اکنون 112 مرکز دانشگاهی دولتی و خصوصی در مازندران فعالیت دارند، افزود: اهداف بسیج اساتید باید به صورت متقن و اساسی در همه این واحدهای دانشگاهی تبیین شود.

وی با اشاره به سفرهای استانی دولت دهم در حوزه فرهنگی خاطر نشان کرد: سهم بسیج اساتید در سفرهای فرهنگی دولت دهم باید مشخص شود تا این نهاد اسلامی، اسلامی کردن دانشگاه ها را تقویت کنند.

محمد صالحی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکاء که به نمایندگی از روسای دانشگاه های آزاد مازندران در این جلسه حضور یافت در سخنانی خواستار همسان سازی رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد با دانشگاه های دولتی شد.

وی افزود: روند تصویب رشته های دانشگاه آزاد در شورای گسترش پروسه زمانی حدود 9 ماهه طی می کند که باید وزیر علوم در این زمینه ترتیب جدی اتخاذ کند.

جلوگیری از ورود نانوهای وارداتی به کشور/ ایجاد پارک فناوری مازندران در هاله ای از ابهام

عسگری جان علی زاده، رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نیز در این جلسه باید دانشگاه های ما به سمت و سویی هدایت شود تا از پایان نامه های دانشجویی کارشناسی ارشد و دکترا برای رفع معضلات و تنگناهای موجود در جامعه بهره گیری کرد خاطر نشان کرد: دانشگاه ها باید موتور تحقیقات کاربردی را در مجموعه های خود به حرکت درآورند.

وی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی بابل قادر به تدوین سند نانو شمال کشور خواهد بود از ورود بی رویه نانو به داخل کشور انتقاد کرد و خواستار حمایت وزارت علوم از طرح های تحقیقاتی و نانوفناوری در دانشگاه ها نیز شد.

جان علی زاده با اعلام این مهم که ارتباط صنعت با دانشگاه سبب ورود بسیاری از تکنولو‍‍‍‍‍ژی های صنعتی در بین دانشجویان می شود تصریح کرد: زیرساخت های تجهیزاتی باید در دانشگاه ها فراهم شود.

رئیس بزرگترین دانشگاه صنعتی شمال کشور با بیان اینکه متاسفانه ایجاد پارک فناوری در مازندران در هاله ای از ابهام قرار گرفته است خواستار بررسی و پیگیری جدی تر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای تحقق این مصوبه دولت شد.

وی همچنین از وزیرعلوم خواست در صورت امکان، اعتباراتی را به این دانشگاه اختصاص تا ساختمان مرکزی دانشگاه صنعتی بابل منفک و مجزا شود.

عبدالله حاتم زاده، رئیس دانشگاه گیلان نیز با اشاره به ارتقاء رشته های دانشگاهی مقاطع تحصیلات تکمیلی در این استان افزود: تعداد مقاطع تحصیلی این دانشگاه از شش رشته در سال 84 به حدود 46 رشته در پایان سال جاری رسیده است.

وی بیان داشت: هم اکنون 250 دانشجوی رشته دکترا در دانشگاه گیلان تحصیل می کنند که این میزان در سال 84 به تعداد 22 نفر بوده است.

رئیس دانشگاه گیلان تصریح کرد: توسعه هر دانشگاهی منوط به توسعه و تقویت زیرساخت های آن دانشگاه دارد.

راه اندازی واحد دانشگاهی گلوگاه در انتظار تصویب شورای گسترش/ تاکید بر بازپس گیری زمین دانشگاه کشاورزی از استانداری

قاسم علیزاده افروزی، رئیس دانشگاه مازندران نیز با اشاره به فعالیت 112 واحد دانشگاهی مختلف در استان اظهار داشت: مازندران با دارا بودن 42 واحد دانشگاه غیرانتفاعی رتبه نخست کشور را دارد.

وی با بیان اینکه محصولات و محتواهای قابل ارائه به دانشجویان در دانشگاه ها باید با استاندارد روز مطابقت داشته باشد خاطر نشان کرد: در سه سال گذشته پروژه های عمرانی بسیاری در مازندران صورت گرفته و قصد داریم دانشکده دامپزشکی آمل را قطب دامپزشکی کشور نماییم.

به گفته وی، ایجاد واحد دانشگاهی در شهرستان گلوگاه از مصوبات سفر دولت بوده که نیازمند پیگیری سریعتر وزیر علوم برای تحقق مصوبه دولت است.

رئیس دانشگاه مازندران بیان داشت: تاسیس واحد دانشگاهی در گلوگاه در انتظار بررسی و تصویب در شورای گسترش آموزش عالی است.

قربان علی نعمت زاده، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری نیز با اشاره به شعار اساسی وزیر علوم مبنی بر تربیت نیروهای ارزش محور و ایجاد دانشگاهی با این خصوصیه اظهار داشت: جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه ها باید بر اساس این شاخص بررسی و پیگیری شود.

وی با بیان اینکه بخش اعظمی از فکرها، اندیشه ها و توان اجرای کار در دانشگاه های نوپا وجود دارد افزود: بر اساس مصوبه سفر دولت احمدی نژاد، دانشکده کشاورزی به دانشگاه ارتقاء یافته است.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با اعلام این مهم که واحدهای نوپا و مستقل برای پویایی و استعدادیابی نیازمند جذب اعتبارات تخصیصی هستند بیان داشت: متاسفانه هنوز متولی مشخصی برای ایجاد پارک فناوری در بین دانشگاه های استان وجود ندارد.

نعمت زاده همچنین از اقدام استاندار وقت دولت احمدی نژاد در مازندران برای تحویل زمین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به مسکن مهر داد و تصریح کرد: با توجه به اینکه این زمین از نظر استاندارد مناسب برای مسکن مهر نیست از وزیر علوم خواستار پیگیری و بازپس گیری این زمین از استانداری برای اجرای فعالیت های تحقیقاتی در این اراضی از سوی دانشگاه است.

ابوالفضل رنجبر، رئیس دانشگاه گلستان نیز تعداد دانشگاه های استان را در آغاز دولت نهم 32 و در پایان آن به 78 دانشگاه اعلام کرد و گفت: هم اکنون 32 رشته کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا با دو هزار و 300 دانشجو در دانشگاه های استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه پیگیر ایجاد پارک علم و فناوری از طریق استانداری هستیم افزود: وزارت علوم برنامه های عمرانی سال آینده دانشگاه ها را اعلام تا فعالیت های عمرانی با تاخیر بیشتر مواجه نشود.

ایجاد درس کشاورزی هسته ای در دانشگاه گرگان/ بهره گیری از پتانسیل کشاورزی استان های شمالی

رامین رحمانی، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نیز در سخنانی با اشاره به قدمت 53 ساله تاسیس دانشگاه ها در استان گلستان تصریح کرد: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اکنون در ردیف دانشگاه های برتر وزارت علوم قرار دارد.

وی تعداد دانشجویان این دانشگاه را سه هزار نفر عنوان کرد و گفت: 29.7 درصد دانشجویان این دانشگاه در مقطع تحصیلات تکمیلی تحصیل می کند.

رحمانی از انتشار نخستین مجله آی اس آی کشاورزی توسط این دانشگاه در کشور خبر داد و تاسیس دانشگاه جامع کشاورزی از مصوبات سفر دولت بوده که اجرایی شده است.

وی با اشاره به وجود 51 هزار دانشجو و 43 مرکز آموزش عالی در گلستان ازعالی ترین مقام وزارت علوم خواست تا با ایجاد درس " کشاورزی هسته ای " در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان موافقت کند.

وی اظهار امیدواری کرد: این رشته در شورای گسترش وزارت علوم به تصویب نهایی برسد تا از پتانسیل موجود کشاورزی استان های شمالی بهره گیری اساسی شود.

کمبود اعضای هیئت علمی در دانشگاه ها/ کار فرهنگی در دانشگاه ها پول نمی خواهد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این جلسه بیش از سه ساعته با اعلام اینکه همه دغدغه ها و نیازهای دانشگاهیان را شنیده و یادداشت کردم افزود: به منظور آشنایی بیشتر با فعالیت روسای دانشگاه ها و شناخت برای رفع مشکلات آنان هر هفته چندین استاد دانشگاه به صورت حضوری در دفتر بنده با من ملاقات و مشکلات و نیازهای دانشگاه خود را بازگو می کنند.

کامران دانشجو با اشاره به وجود دو میلیون و دویست هزار دانشجوی علوم انسانی در کشور افزود: در حال حاضر 22 هزار عضو هیئت علمی در رشته های علوم انسانی داشته در حالی که تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه ها تنها 21 هزار نفر بوده که ناچیز است.

وی با بیان اینکه رشته های غیرضرور علوم انسانی نباید در دانشگاه های کشور ایجاد شود تصریح کرد: برای انجام فعالیت فرهنگی در دانشگاه ها پیش از این به اعتبار نیاز داشته باشیم به اراده و همت آحاد جامعه دانشگاهی نیاز داریم.

وی تصریح کرد: ظرفیت رشته های کارشناسی دانشگاه های مادر کاهش خواهد یافت و به سمت دانشگاه های شهرستانی سوق می یابد.

دانشجو خاطر نشان کرد: دانشگاه های مادر را به سمت توسعه تحصیلات تکمیلی سوق می دهیم و دانشگاه های نوپا را برای ورود به تحصیلات تکمیلی آماده می سازیم.