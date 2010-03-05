باکتریها برق تولید می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه آرهوس در تحقیقات خود نشان دادند که باکتریهایی که زیر رسوبات اعماق دریاها زندگی می کنند الکترونهایی را آزاد می کنند که این جریان الکتریسیته برای تامین انرژی واکنشهایی که این باکتریها با باکتریهای تولیدکننده اکسیژن برقرار می کنند مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از میکروارگانیسمها نیز همانند حیوانات با سوزاندن غذای خود با اکسیژن، انرژی به دست می آورند.



براساس گزارش نیچر، دانشمندان دانمارکی کشف کردند که جمعیتهای باکتریهای اعماق دریاها همانند ارگانیسمهای پیچیده ای که هر سلول آنها مسئولیت به خصوصی را بر عهده می گیرند، رفتار می کنند.



باکتریهایی که در لایه های عمیق تر رسوبات زندگی می کنند غذای خود را به دیگر ترکیبات آلی و به سولفات هیدروژن تبدیل می کنند.



الکترونهایی که در مدت این واکنش آزاد می شوند در مسیر رسوبات حرکت می کنند و به سفر خود تا رسیدن به سطوح ادامه می دهند و در آنجا سایر باکتریها برای تولید اکسیژن مورد نیاز سایر ارگانیسمها از این جریان الکتریسیته استفاده می کنند. در این انتقال برق میان میکروارگانیسمها، الکترونها می توانند حتی از یک سانتیمتر و یا 20 هزار برابر ابعاد یک باکتری هم فراتر رود.



نتایج این کشف می تواند به بهبود تکنیکهای تولید برق توسط میکروارگانیسمها و ایجاد سوختهای طبیعی کمک کند.

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