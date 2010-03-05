به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید سهراب پور پنجشنبه در مراسم اختتامیه دومین دوره مسابقه ملی دانش آموزی صنعتی شریف با تاکید بر اینکه دانش آموزان منتخب مسابقات علمی، دانشجویان آینده این دانشگاه هستند افزود: از این رو این نوع مسابقات را در دانشگاه برگزار می کنیم تا دانشجویان آینده ما با این محیط علمی آشنا شوند.

وی از راه اندازی پایگاه ارتباط دانشگاه با دانش آموزان خبر داد و اظهار داشت: این پایگاه که از این پس فعال تر عمل خواهد کرد به منظور ارتباط با دانش آموزان و ارائه اطلاعات در زمینه های مختلف از سوی این دانشگاه راه اندازی شد.

سهراب پور با بیان اینکه دانش آموزان باید در کنار مطالعه دروس دبیرستانی به فعالیتهای علمی چون ایجاد انجمنهای علمی، انتشار مجلات علمی و غیره بپردازند ادامه داد: حضور در رقابتهای علمی یکی دیگر از اقداماتی است که دانش آموزان باید نسبت به آن اهتمام ورزند و با ورود به دانشگاه این فعالیتها ادامه یابد.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف به نمونه هایی از فعالیتهای علمی دانشجویان این دانشگاه اشاره کرد و یادآور شد: در اجرای پروژه هایی چون طراحی و ساخت ناوشکن جماران و ناوچه سینا دانشجویان این دانشگاه نیز حضور داشتند. ضمن آنکه در اجرای پروژه های ماهواره ای نیز فعالیت دارند.

دعوت از پنجمین برنده نوبل به دانشگاه شریف

سهراب پور با اشاره به دعوت این دانشگاه از برنده جایزه نوبل شیمی به این دانشگاه گفت: این پنجمین دانشمند دارنده جایزه نوبل است که به این دانشگاه دعوت می شود.

به گفته وی این دانشمند دارای جایزه نوبل در رشته شیمی از کشور سوئد است که با پذیرش این دعوت در تابستان سال آینده به تهران می آید.