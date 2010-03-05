اجرای طرح شناسایی و هدایت تحصیلی دانش آموزان مستعد

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه پنجشنبه در مراسم اختتامیه دومین مسابقه ملی دانش آموزی شریف با بیان این مطلب افزود: این طرح از سوی بنیاد ملی نخبگان ارائه و با همکاری وزارت آموزش و پرورش در حال اجرا است.

وی اظهار داشت: طبق این طرح بدون جدا کردن دانش آموز از محیط مدرسه اقدام به شناسایی و هدایت تحصیلی آنها می شود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به برگزاری این مسابقه از سوی دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: برگزاری این نوع مسابقات را در راستای اهداف بنیاد ملی نخبگان می دانیم و آمادگی خود را در زمینه فراگیر کردن این نوع مسابقات به لحاظ کمی و کیفی اعلام می کنیم تا هم دانش آموزان بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم و هم تنوع رشته ها را در این نوع مسابقات بیشتر کنیم.

سلطانخواه ابراز امیدواری کرد که در سالهای آینده در کنار اجرای طرحهای "شهاب" و طرح شناسایی دانش آموزان مستعد با الگوبرداری از دانشگاه صنعتی شریف نسبت به برگزاری این نوع مسابقات اهتمام بیشتری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه دستیابی به علم فناوری در دنیای امروز از ضروریات هر کشور است افزود: دانش مایه عزت، اقتدار و امنیت جوامع بشری می شود از این رو وظیفه و هنر ما این است که زمینه های لازم را برای شکوفایی استعدادها فراهم کنیم تا حرکتهای پرشتاب علمی را تحقق بخشیم.

دومین مسابقه ملی دانش آموزی شریف در پنج رشته فیزیک، شیمی، ریاضی، نجوم و کامپیوتر برگزار شد. در این دوره دو هزار و 100 تیم در مرحله اول این مسابقه شرکت کردند که از این تعداد 60 تیم به مرحله دوم راه یافتند که در مرحله دوم پنج تیم برتر معرفی شدند.