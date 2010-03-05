به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات صبح دیروز به مناسبت میلاد رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) با همکاری مشترک سه فدراسیون شنا، تیراندازی و سوارکاری و به منظور ترویج ورزش‌های مورد تاکید دین مبین اسلام در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.

در این رقابت یک روزه که به صورت نمادین و به منظور افتتاح این مسابقات برگزار شد، شرکت کنندگان در دو بخش زنان و مردان در مواد 100 متر آزاد رشته شنا، پارکور 4 مانع در رشته سوارکاری و 10 متر تیراندازی با کمان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات شکوفه صادقی از فدراسیون شنا با کسب 175 امتیاز در بخش بانوان و فرامرز باب الحوائجی از فدراسیون سوارکاری با کسب 225 امتیاز عنوان قهرمانی نخستین دوره مسابقات سه گانه شنا، تیراندازی با کمان و سوارکاری را به خود اختصاص دادند.

- نتایج نهایی هر ماده و نفرات برتر این رقابت‌ها به شرح زیر است:

شنای ماده 100 متر آزاد

بخش آقایان:

1- امیرحسین آیت اللهی از فدراسیون شنا با زمان 87/18/1 دقیقه

2- محمد مهدی پورحیدری از فدراسیون شنا با زمان 32/19/1 دقیقه

3- مجید زهرائی از فدراسیون تیراندازی با کمان با زمان 66/38/1 دقیقه

4- فرامرز باب الحوائجی از فدراسیون سوارکاری با زمان 71/04/2 دقیقه

بخش بانوان:

1- شکوفه صادقی از فدراسیون شنا با زمان 42/24/1 دقیقه

2- سارا رجبیون از فدراسیون سوارکاری با زمان 76/04/2 دقیقه

3- مهین حسین زاده از فدراسیون شنا با زمان 01/08/2 دقیقه

4- شیما طوسی از فدراسیون تیراندازی با کمان

اسب سواری در ماده پارکور 4 مانع

بخش آقایان:

1- فرامرز باب الحوائجی از فدراسیون سوارکاری

2- مجید زهرائی از فدراسیون تیروکمان

3- امیرحسین آیت اللهی از فدراسیون شنا

4- محمد مهدی پورحیدری از فدراسیون شنا

بخش بانوان:

1- فهیمه واعظی از فدراسیون سوارکاری

2- سارا رجبیون از فدراسیون سوارکاری

3- معصومه توپچی از فدراسیون تیروکمان

4- شیما طوسی از فدراسیون تیروکمان

تیراندازی با کمان از فاصله 10 متر

بخش آقایان:

1- فرامرز باب الحوائجی از فدراسیون سوارکاری

2- رشید آتشبار از فدراسیون سوارکاری

3- علی قورچیان از فدراسیون تیراندازی با کمان

4- مجید زهرایی از فدراسیون تیراندازی با کمان

بخش بانوان:

1- معصومه توپچی از فدراسیون تیراندازی با کمان

2- شکوفه صادقی از فدراسیون شنا

3- فهیمه واعظی از فدراسیون سوارکاری

4- شیما طوسی از فدراسیون تیراندازی با کمان

طبق دستورالعمل مسابقات نفرات اول تا چهارم هر رشته به ترتیب 100 ، 75 ، 50 و 25 امتیاز را کسب می کردند که پس از جمع بندی مجموع امتیازات نفرات برتر به این شرح معرفی شدند:

قهرمانان بخش بانوان:

1- شکوفه صادقی از فدراسیون شنا با 175 امتیاز

2- معصومه توپچی از فدراسیون تیراندازی با کمان، فهیمه واعظی و سارا رجبیون از فدراسیون سوارکاری با 150 امتیاز

3- شیما طوسی از فدراسیون تیراندازی با کمان با 75 امتیاز

قهرمانان بخش آقایان:

1- فرامرز باب الحوائجی از فدراسیون سوارکاری با 225 امتیاز

2- امیرحسین آیت اللهی از فدراسیون شنا و مجید زهرایی از فدراسیون تیراندازی با کمان با 150 امتیاز

3- محمد مهدی پورحیدری از فدراسیون شنا با کسب 100 امتیاز

در پایان این مسابقات نفرات برتر لوح تقدیر، نماد مسابقات و جایزه نقدی شامل یک میلیون ریال به نفر اول، پنج میلیون ریال به نفر دوم و سه میلیون ریال به نفر سوم در دو بخش خانم‌ها و آقایان اهداء شد.

در این مسابقات امیرحسین آیت اللهی سرپرست فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو نیز شرکت کرد و عنوان دومی مشترک بخش آقایان را به خود اختصاص داد.