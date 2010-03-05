به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات صبح دیروز به مناسبت میلاد رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) با همکاری مشترک سه فدراسیون شنا، تیراندازی و سوارکاری و به منظور ترویج ورزشهای مورد تاکید دین مبین اسلام در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.
در این رقابت یک روزه که به صورت نمادین و به منظور افتتاح این مسابقات برگزار شد، شرکت کنندگان در دو بخش زنان و مردان در مواد 100 متر آزاد رشته شنا، پارکور 4 مانع در رشته سوارکاری و 10 متر تیراندازی با کمان با یکدیگر به رقابت پرداختند.
در پایان این مسابقات شکوفه صادقی از فدراسیون شنا با کسب 175 امتیاز در بخش بانوان و فرامرز باب الحوائجی از فدراسیون سوارکاری با کسب 225 امتیاز عنوان قهرمانی نخستین دوره مسابقات سه گانه شنا، تیراندازی با کمان و سوارکاری را به خود اختصاص دادند.
- نتایج نهایی هر ماده و نفرات برتر این رقابتها به شرح زیر است:
شنای ماده 100 متر آزاد
بخش آقایان:
1- امیرحسین آیت اللهی از فدراسیون شنا با زمان 87/18/1 دقیقه
2- محمد مهدی پورحیدری از فدراسیون شنا با زمان 32/19/1 دقیقه
3- مجید زهرائی از فدراسیون تیراندازی با کمان با زمان 66/38/1 دقیقه
4- فرامرز باب الحوائجی از فدراسیون سوارکاری با زمان 71/04/2 دقیقه
بخش بانوان:
1- شکوفه صادقی از فدراسیون شنا با زمان 42/24/1 دقیقه
2- سارا رجبیون از فدراسیون سوارکاری با زمان 76/04/2 دقیقه
3- مهین حسین زاده از فدراسیون شنا با زمان 01/08/2 دقیقه
4- شیما طوسی از فدراسیون تیراندازی با کمان
اسب سواری در ماده پارکور 4 مانع
بخش آقایان:
1- فرامرز باب الحوائجی از فدراسیون سوارکاری
2- مجید زهرائی از فدراسیون تیروکمان
3- امیرحسین آیت اللهی از فدراسیون شنا
4- محمد مهدی پورحیدری از فدراسیون شنا
بخش بانوان:
1- فهیمه واعظی از فدراسیون سوارکاری
2- سارا رجبیون از فدراسیون سوارکاری
3- معصومه توپچی از فدراسیون تیروکمان
4- شیما طوسی از فدراسیون تیروکمان
تیراندازی با کمان از فاصله 10 متر
بخش آقایان:
1- فرامرز باب الحوائجی از فدراسیون سوارکاری
2- رشید آتشبار از فدراسیون سوارکاری
3- علی قورچیان از فدراسیون تیراندازی با کمان
4- مجید زهرایی از فدراسیون تیراندازی با کمان
بخش بانوان:
1- معصومه توپچی از فدراسیون تیراندازی با کمان
2- شکوفه صادقی از فدراسیون شنا
3- فهیمه واعظی از فدراسیون سوارکاری
4- شیما طوسی از فدراسیون تیراندازی با کمان
طبق دستورالعمل مسابقات نفرات اول تا چهارم هر رشته به ترتیب 100 ، 75 ، 50 و 25 امتیاز را کسب می کردند که پس از جمع بندی مجموع امتیازات نفرات برتر به این شرح معرفی شدند:
قهرمانان بخش بانوان:
1- شکوفه صادقی از فدراسیون شنا با 175 امتیاز
2- معصومه توپچی از فدراسیون تیراندازی با کمان، فهیمه واعظی و سارا رجبیون از فدراسیون سوارکاری با 150 امتیاز
3- شیما طوسی از فدراسیون تیراندازی با کمان با 75 امتیاز
قهرمانان بخش آقایان:
1- فرامرز باب الحوائجی از فدراسیون سوارکاری با 225 امتیاز
2- امیرحسین آیت اللهی از فدراسیون شنا و مجید زهرایی از فدراسیون تیراندازی با کمان با 150 امتیاز
3- محمد مهدی پورحیدری از فدراسیون شنا با کسب 100 امتیاز
در پایان این مسابقات نفرات برتر لوح تقدیر، نماد مسابقات و جایزه نقدی شامل یک میلیون ریال به نفر اول، پنج میلیون ریال به نفر دوم و سه میلیون ریال به نفر سوم در دو بخش خانمها و آقایان اهداء شد.
در این مسابقات امیرحسین آیت اللهی سرپرست فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو نیز شرکت کرد و عنوان دومی مشترک بخش آقایان را به خود اختصاص داد.
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