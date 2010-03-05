جوانانی که وابسته به بیگانه نیستند را عفو کنید/ تکذیب شایعه فتوای اجرای حکم اعدام

به گزارش خبرنگار مهر در قم، با توجه به انتشار خبری به این مضمون که «خبرنگار ندای سبز آزادی مطلع شده است که در پرونده این دانشجوی 20 ساله محکوم به اعدام به سخنان آیت‌الله مکارم شیرازی در خصوص محارب‌بودن حرمت‌شکنان روز عاشورا استناد شده است» و سوءاستفاده گسترده افراد معلوم‌الحال که همواره و به هر بهانه‌ای درصدد ضربه‌زدن به نهاد مقدس مرجعیت شیعه بوده و هستند، دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی نظر وی را در این خصوص به این شرح اعلام کرد: ما مطلقاً چنین فتوایی درباره چنین اشخاصی نداده‌ایم و این شیطنتی است که بعضی از سایت‌ها انجام داده‌اند.



در ادامه نظر آیت‌الله مکارم شیرازی آمده است: ان شاءالله طبق موازین اسلام عمل کنید و عجولانه قضاوت نفرمائید؛ خداوند همه را مشمول لطف خود قرار دهد.



در ضمن ما می‌دانیم بعضی از جوان‌ها تحت تأثیر هیجانات خاصی دست به بعضی از خشونت‌ها زده‌اند که باید آنها را ارشاد و راهنمایی کرد و در صورتی که وابسته به گروه‌های خاص فاسد و مفسد بیگانه نباشند؛ مشمول عفو واقع شوند.

