رشد 11.22 درصدی صادرات فرش ایران

علی ملکی جو شامگاه پنج شنبه در حاشیه برگزاری سومین جشنواره فرش دست باف استان زناستان زنجان در گفتگو با خبرنگاران مهر و ایسنا با بیان اینکه روند به رو رشد صادرات فرش در طی ماه گذشته و ماه جاری نیز روند روبه رشد دارد افزود: روند موجود در صادرات فرش به نظر وزنی نیز روند مشابه سال گذشته را داشته و در کشور در زمینه صادرات فرش به طرف صادرات فرش با "رج شمار" بالا و مرغوب تر روی آوردیم.

وی افزود: 396 میلیون دلار صادرات 10 ماهه فرش دستباف کشور است که با روند موجود این میزان در طی 12 ماه به رقم 430 میلیون دلار می رسد.

به گفته ملکی جو سال آینده به دلیل خارج شدن اقتصاد جهانی رکود سال موفقتر برای تجارت فرش دستباف ایران نسبت به امسال و سالهای گذشته خواهد بود و این روند با توجه باه اینکه امسال توانسیتم فرش دستباف را از رکود سالهای گذشته خارج نمایم نقش موثری در توسعه صادرات فرش خواهد بود.

ملکی جو، برگزاری نمایشگاههای متعدد و بزرگ خارجی و داخلی، دعوت از تجار و خریداران از بیش از 60 کشور جهان برای نمایشگاه بین المللی فرش دستباف کیش در اردیبهشت ماه سال آینده، حمایت از برگزاری نمایشگاههایی ایرانی در خارج از کشور با پرداخت بخشی هزینه غرفه ها و همچنین اعزام هیت تجاری و تبلیغات داخلی و خارجی صنعت فرش را از عمده فعالیتهای مرکز ملی فرش ایران برای حمایت از این صنعت عنوان کرد.

مدیر امور اقتصادی و بازرگانی مرکز ملی فرش ایران، توسعه تجارت الکترونیک و استفاده بحث الکترونیک، توسعه آموزش تجارت الکترونیک و بستر سازی مناسب برای استفاده از سایت را از مهمترین عوامل در زمینه توسعه صادرات فرش کشور دانست و افزود: در حال حاضر بحث آموزش تجارت در قالب تجارت الکترونیک و همچنین علم بازاریابی جدید در صنعت فرش را انجام می دهیم تا با این فرایند در زمینه توسعه صادرات فرش تلاش نماییم.

ملکی جو در ادامه با بیان اینکه ایران با اختصاص 30 درصد صادرات فرش جهان رتبه نخست جهانی را دارد، افزود: براساس آمار رسمی سازمان تجارت جهانی است رهبری بازار فرش جهان هستیم.

وی با اشاره به اینکه از وجود رقبای سرسخت و قوی در عرصه صنعت فرش جهانی روبه رو هستیم، ادامه داد: باید برای حفظ و جایگاه کنونی در بازار تجارت صنعت فرش و توسعه صادرات و تثبیت آن باید در خصوص توجه به بحث کیفیت تلاش ویژه در کشور صورت بگیرید.

شناسنامه دار شدن فرش در 23 استان کشور اجرایی می شود

ملکی جو بحث شناسانه دار کردن فرش ایران را مطرح کرد و گفت: کلیه مراحل و سیستم و همچنین اقدامات نرم افزاری این طرح شروع شده است و در بیش از 23 استان طرح شناسنامه دار کردن فرش اجرا شود و در آینده نزدیک این طرح در کلیه استانهای کشور اجرا می شود.

مدیر امور اقتصادی و بازرگانی مرکز ملی فرش ایران از وجود برخی مقاومت ها در خصوص شناسانه دار شدن فرش ایرانی انتقاد کرد و ادامه داد: برخی تلاش دارند فضای حاکم بر صنعت فرش کشور غبارآلود و مه آلود باشد و شناسنامه موجب از بین رفتن فضای مه آلود و غبار آلود می شود و نیاز به به تشریح و توزیع و قانع کردن دستندارکاران تولید فرش است و شناسنامه دار کردن موجب حفظ هویت و جایگاه فرش ایرانی می شود.

ملکی جو اصالت و برند فرش ایرانی را در سطح عالی و مطلوب جهانی دانست و گفت: اصالت و برند فرش ایرانی و کیفیت فرش ایرانی به حدی بالااست که کشورهای همانند چین به دارای سابقه طولانی در صنعت فرش هستند خود به عنوان یکی از وارد کنندگان فرش ایرانی مطرح است.

وی هند و پاکستان را رقبای ماصلی ایران در بازار تجارت جهانی فرش دانست و گفت: ایران می تواند با بالا بردن و ارتقا کیفیت فرش در کلیه مراحل تولید همانند بافت، رنگ رزی و همچنین مواد مرغوب با توجه به اینکه برند و اصالت فرش ایرانی مدیون کیفیت و استفاده بهترین ها بوده است.

ملکی جو با بیان اینکه فرش ایرانی دارای نقشه ها و طرحهای متنوعی است، افزود: باید نقشه و طرح خودمان را متناسب با نیاز روز بازار جهانی بکنیم و این نقشه فرش را طی سالیان متمادی تکرار نکنیم.

مدیر امور اقتصادی و بازرگانی مرکز ملی فرش ایران، اصالت را فرایندی دانست که بتوان ردپای یک تفکر را در ابتدا و انتهای آن بینیم و افزود: اصالت به معانی تکرار نیست و باید با نوآوری و ایجاد نقشه ها و طرحهای متنوع در زمینه توسعه صادرات فرش کشور موفق بود.

ملکی جو با طرح این موضوع که در حال حاضر در حال حاضر فرشهای با نقشه و طرح شلوغ و همچنین تعداد رنگ زیاد بیشتر و ابعاد بزرگ فرش در بازار جهانی با خریدار کمی روبه رود است، ادامه داد: می توانیم با حفظ اصالت نقشه ها و طرحها در زمینه تولید فرش ها با طرحهای خلوت، رنگهای کمتر و فرشها در مقیاس های کوچک در راستای توسعه صادرات فرش دستباف کشور اقدام کنیم.