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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۴۱

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه ورزشی: آغاز هفته بیست و هشت رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و همچنین پیگیری مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه چهاردهم اسفندماه سال 1388هجری شمسی مصادف است با هجدهم ربیع الاول سال 1431 هجری قمری و برابر است با پنجم مارس سال 2010 میلادی.

- مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر در اصفهان پیگیری می شود:
* السد قطر - نیوساوت ولزتندر استرالیا، ساعت 11:30 (گروه B)
* پروس کافه لبنان - پورت آتوریتی تایلند، ساعت 14 (گروه B)
* آلتین تاش قرقیزستان - فولادماهان ایران، ساعت 16:30 (گروه A)

- هفته بیست و هشت رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* استقلال اهواز - استقلال تهران، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی اهواز
* پاس همدان - پیکان قزوین، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان
* ذوب آهن اصفهان - شاهین بوشهر، ساعت 15:30، ورزشگاه فولاد شهر
* ابومسلم مشهد - ملوان بندرانزلی، ساعت 15:30، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد
* مس کرمان - مقاومت شهید سپاسی شیراز، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* پرسپولیس - فولاد خوزستان، ساعت 17:10، ورزشگاه آزادی

- هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* آلومینیوم هرمزگان - شن‌سا اراک، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی بندرعباس
* گل گهرسیرجان - مس سرچشمه کرمان، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
* پتروشیمی تبریز - داماش گیلان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز
* فولاد نوین اهواز - برق شیراز، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
* کوثر لرستان - نساجی مازندران، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی خرم آباد
* مهرکام پارس تهران - نفت تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه امام خمینی(ره) اسلامشهر
* شیرین فراز کرمانشاه - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

- مرحله پنجم تور بین المللی لانگ کاوی مالزی امروز در مسیر 111.5 کیلومتری و بین شهرهای موآر و پورت برگزار می شود.

- مرحله سوم و پایانی چهارمین دوره رقابت‌های لیگ شنا بانوان باشگاه‌های کشور امروز در استخر ورزشگاه آزادی به پایان می رسد.

کد مطلب 1045641

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