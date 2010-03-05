تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه چهاردهم اسفندماه سال 1388هجری شمسی مصادف است با هجدهم ربیع الاول سال 1431 هجری قمری و برابر است با پنجم مارس سال 2010 میلادی.
- مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر در اصفهان پیگیری می شود:
* السد قطر - نیوساوت ولزتندر استرالیا، ساعت 11:30 (گروه B)
* پروس کافه لبنان - پورت آتوریتی تایلند، ساعت 14 (گروه B)
* آلتین تاش قرقیزستان - فولادماهان ایران، ساعت 16:30 (گروه A)
- هفته بیست و هشت رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* استقلال اهواز - استقلال تهران، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی اهواز
* پاس همدان - پیکان قزوین، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان
* ذوب آهن اصفهان - شاهین بوشهر، ساعت 15:30، ورزشگاه فولاد شهر
* ابومسلم مشهد - ملوان بندرانزلی، ساعت 15:30، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد
* مس کرمان - مقاومت شهید سپاسی شیراز، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* پرسپولیس - فولاد خوزستان، ساعت 17:10، ورزشگاه آزادی
- هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* آلومینیوم هرمزگان - شنسا اراک، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی بندرعباس
* گل گهرسیرجان - مس سرچشمه کرمان، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
* پتروشیمی تبریز - داماش گیلان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز
* فولاد نوین اهواز - برق شیراز، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
* کوثر لرستان - نساجی مازندران، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی خرم آباد
* مهرکام پارس تهران - نفت تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه امام خمینی(ره) اسلامشهر
* شیرین فراز کرمانشاه - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
- مرحله پنجم تور بین المللی لانگ کاوی مالزی امروز در مسیر 111.5 کیلومتری و بین شهرهای موآر و پورت برگزار می شود.
- مرحله سوم و پایانی چهارمین دوره رقابتهای لیگ شنا بانوان باشگاههای کشور امروز در استخر ورزشگاه آزادی به پایان می رسد.
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