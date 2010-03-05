نفرات برتر مسابقات قرآن کریم دانشجویان منطقه سه کشور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، این مسابقات عصر پنجشنبه با معرفی نفرات برتر و راهیابی سه نفر اول هر رشته به مرحله کشوری مسابقات به کار خود پایان داد.

در این مسابقات 250 دانشجو از دانشگاه های استان های سمنان، مازندران، گیلان، گلستان و خراسان شمالی، جنوبی و رضوی حضور داشتند.

در پایان این رقابت ها و در رشته ترتیل سید حمید دلاور از دانشگاه سمنان، در رشته حفظ کل محمدصادق رحمانی از تربیت معلم سبزوار، در رشته حفظ20 جزء محمدتقی سعدالدین از دانشگاه سمنان، در رشته حفظ ده جزء شهاب الدین شهابی از دانشگاه سمنان، در رشته 5 جزء مسعود اسدی از دانشگاه علوم اسلامی رضوی و در رشته قرائت امیر حسین نژاد از دانشگاه فردوسی مشهد رتبه های اول را کسب کردند.

در بخش بانوان نیز حمیده مصباح دررشته ترتیل، مریم نساج در رشته حفظ کل، ریحانه غلامی در رشته حفظ 20جزء، لیلا آذرخشی در رشته حفظ ده جزء، منیره حسینی نژاد در رشته حفظ 5 جزء و فاطمه فاطمی زاده دررشته قرائت همگی از دانشگاه فردوسی مشهد عنوان اول را به خود اختصاص دادند.