اهدای لوح تقدیر جامعه ورزش به رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، در خلال برگزاری مراسم تقدیر از قهرمانان ملی ورزش طی سال های 1387 و 1388 که پنچ شنبه شب در سالن وزنه برداری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد، جامعه ورزش کشور با اهدای لوح تقدیری به دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور، از توجه ویژه و حمایت‌های بی نظیر وی از ورزش کشور قدردانی کرد.

بر اساس این گزارش، این لوح تقدیر با حضور علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی و توسط حمید سجادی معاون ورزشی سازمان تربیت بدنی و از قهرمانان بنام رشته دوومیدانی به نمایندگی از کل خانواده ورزش، به دکتر احمدی نژاد تقدیم شد.