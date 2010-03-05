مراسم تجلیل از قهرمانان ملی ورزش با رئیس جمهور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با خجسته میلاد باسعادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر (ع) طی مراسمی که پنج شنبه شب،‌ در سالن وزنه‌ برداری مجموعه ورزشی آزادی و با حضور دکتر احمدی نژاد، برگزار شد 1700 تن از قهرمانان المپیک، المپیک ناشنوایان، قهرمانی جهان، قهرمانی آسیا و قهرمانان بازیهای آسیایی داخل سالن که از 35 فدراسیون بودند، مورد تجلیل قرار گرفتند.

براساس این گزارش، محمود احمدی نژاد پیش از آغاز این مراسم نزد ورزشکاران جانباز، معلول، نابینا و ناشنوا رفت و با آنها به گفت وگو پرداخت.

در این مراسم علاوه بر رئیس جمهور، علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی، معاونان این سازمان، مسئولان فدراسیون‌های ورزشی، زریبافان و تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.

همچنین پیش از آغاز مراسم تجلیل از قهرمانان، ورزشکاران رشته‌های تکواندو، باستانی و ووشو و مهدی حب درویش رکوردار روپایی زدن جهان به اجرای حرکات نمایشی پرداختند.