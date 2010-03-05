  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۴۲

مراسم تجلیل از قهرمانان ملی ورزش با رئیس جمهور برگزار شد

مراسم تجلیل از قهرمانان ملی ورزش با رئیس جمهور برگزار شد

مراسم تجلیل از قهرمانان ملی ورزش در سال‌های 1387 و 1388 با حضور محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با خجسته میلاد باسعادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر (ع) طی مراسمی که پنج شنبه شب،‌ در سالن وزنه‌ برداری مجموعه ورزشی آزادی و با حضور دکتر احمدی نژاد، برگزار شد 1700 تن از قهرمانان المپیک، المپیک ناشنوایان، قهرمانی جهان، قهرمانی آسیا و قهرمانان بازیهای آسیایی داخل سالن که از 35 فدراسیون بودند، مورد تجلیل قرار گرفتند.

براساس این گزارش، محمود احمدی نژاد پیش از آغاز این مراسم نزد ورزشکاران جانباز، معلول، نابینا و ناشنوا رفت و با آنها به گفت وگو پرداخت.

در این مراسم علاوه بر رئیس جمهور، علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی، معاونان این سازمان، مسئولان فدراسیون‌های ورزشی، زریبافان و تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.

همچنین پیش از آغاز مراسم تجلیل از قهرمانان، ورزشکاران رشته‌های تکواندو، باستانی و ووشو و مهدی حب درویش رکوردار روپایی زدن جهان به اجرای حرکات نمایشی پرداختند.

کد مطلب 1045648

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها