نتایج دیدارهای روز نخست/ پیروزی پرگل مدعیان

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا از روز گذشته با برگزاری سه دیدار در گروه‌های دوگانه A و B آغاز شد. در روز نخست مسابقات تیم فولادماهان سپاهان به میدان نرفت اما دو تیم هم‌گروهش، استرویتل زرافشان ازبکستان و ناگویا اوشنز ژاپن در آخرین دیدار روز پنجشنبه مقابل هم صف آرایی کردند. در این بازی جذاب و تماشایی نماینده ژاپن با نتیجه 5 بر2 به پیروزی رسید و صدرنشین گروه A شد.

برای نماینده ژاپن در این بازی کنچیرو کوگوره (5)، تاکاشی برونو هاتکیاما (7 و 24) و تپی مارویاما (28 و 29) گلزنی کردند و اولگ خالموخمدوف (29) و انور ممدوف (36) گل‌های تیم استرویل زرافشان را به ثمر رساندند.

فولاد ماهان سپاهان با حذف باشگاه نوروز عراق از حضور در مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در گروه A کنار ناگویا اوشنز ژاپن، استرویتل زرافشان ازبکستان و ای یو بی آلتین تاش بیشکک قرقیزستان ایستاده است. این تیم عصر امروز برابر ای یو بی آلتین تاش بیشکک قرقیزستان صف آرایی خواهد کرد.

- نتایج دیدارهای روز گذشته مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

گروه A

* استرویتل زرافشان ازبکستان 2 - ناگویا اوشنز ژاپن 5

گروه B

* السد قطر 8 - پروس کافه لبنان 6

* نیو ساوت ولز تندر استرالیا 3- ووهان دیلونگ چین 4