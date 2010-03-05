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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۳

فوتسال باشگاه‌های آسیا-اصفهان

نتایج دیدارهای روز نخست/ پیروزی پرگل مدعیان

نتایج دیدارهای روز نخست/ پیروزی پرگل مدعیان

نخستین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا از روز پنجشنبه در سالن پیروزی شهر اصفهان آغاز شد که طی آن نمایندگان قطر، ژاپن و چین مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا از روز گذشته با برگزاری سه دیدار در گروه‌های دوگانه A و B آغاز شد. در روز نخست مسابقات تیم فولادماهان سپاهان به میدان نرفت اما دو تیم هم‌گروهش، استرویتل زرافشان ازبکستان و ناگویا اوشنز ژاپن در آخرین دیدار روز پنجشنبه مقابل هم صف آرایی کردند. در این بازی جذاب و تماشایی نماینده ژاپن با نتیجه 5 بر2 به پیروزی رسید و صدرنشین گروه A شد.

برای نماینده ژاپن در این بازی کنچیرو کوگوره (5)، تاکاشی برونو هاتکیاما (7 و 24) و تپی مارویاما (28 و 29) گلزنی کردند و اولگ خالموخمدوف (29) و انور ممدوف (36) گل‌های تیم استرویل زرافشان را به ثمر رساندند.

فولاد ماهان سپاهان با حذف باشگاه نوروز عراق از حضور در مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در گروه A کنار ناگویا اوشنز ژاپن، استرویتل زرافشان ازبکستان و ای یو بی آلتین تاش بیشکک قرقیزستان ایستاده است. این تیم عصر امروز برابر ای یو بی آلتین تاش بیشکک قرقیزستان صف آرایی خواهد کرد.

- نتایج دیدارهای روز گذشته مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است: 
گروه A
* استرویتل زرافشان ازبکستان 2 - ناگویا اوشنز ژاپن 5

گروه B
* السد قطر 8 - پروس کافه لبنان 6
* نیو ساوت ولز تندر استرالیا 3- ووهان دیلونگ چین 4

- مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
جمعه - 14/12/88
* السد قطر - نیوساوت ولزتندر استرالیا، ساعت 11:30 (گروه B)
* پروس کافه لبنان - پورت آتوریتی تایلند، ساعت 14 (گروه B)
* آلتین تاش قرقیزستان - فولادماهان ایران، ساعت 16:30 (گروه A)

کد مطلب 1045649

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