نتایج دیدارهای روز نخست/ پیروزی پرگل مدعیان

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا از روز گذشته با برگزاری سه دیدار در گروههای دوگانه A و B آغاز شد. در روز نخست مسابقات تیم فولادماهان سپاهان به میدان نرفت اما دو تیم همگروهش، استرویتل زرافشان ازبکستان و ناگویا اوشنز ژاپن در آخرین دیدار روز پنجشنبه مقابل هم صف آرایی کردند. در این بازی جذاب و تماشایی نماینده ژاپن با نتیجه 5 بر2 به پیروزی رسید و صدرنشین گروه A شد.
برای نماینده ژاپن در این بازی کنچیرو کوگوره (5)، تاکاشی برونو هاتکیاما (7 و 24) و تپی مارویاما (28 و 29) گلزنی کردند و اولگ خالموخمدوف (29) و انور ممدوف (36) گلهای تیم استرویل زرافشان را به ثمر رساندند.
فولاد ماهان سپاهان با حذف باشگاه نوروز عراق از حضور در مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاههای آسیا در گروه A کنار ناگویا اوشنز ژاپن، استرویتل زرافشان ازبکستان و ای یو بی آلتین تاش بیشکک قرقیزستان ایستاده است. این تیم عصر امروز برابر ای یو بی آلتین تاش بیشکک قرقیزستان صف آرایی خواهد کرد.
- نتایج دیدارهای روز گذشته مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاههای آسیا به شرح زیر است:
گروه A
* استرویتل زرافشان ازبکستان 2 - ناگویا اوشنز ژاپن 5
گروه B
* السد قطر 8 - پروس کافه لبنان 6
* نیو ساوت ولز تندر استرالیا 3- ووهان دیلونگ چین 4
- مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاههای امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
جمعه - 14/12/88
* السد قطر - نیوساوت ولزتندر استرالیا، ساعت 11:30 (گروه B)
* پروس کافه لبنان - پورت آتوریتی تایلند، ساعت 14 (گروه B)
* آلتین تاش قرقیزستان - فولادماهان ایران، ساعت 16:30 (گروه A)
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