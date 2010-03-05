عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-دولت ترکیه ضمن محکوم کردن نسل کشی آمریکا در جنگ جهانی اول سفیر خود را از این کشور فراخواند.

-روز گذشته زمین لرزه ای به قدرت 6.3 ریشتر بار دیگر شیلی را لرزاند.

-رئیس جمهوری شیلی گفت که بازسازی این کشور دستکم سه سال زمان می برد.

-دولت آمریکا خواستار به رسمت شناختن دولت جدید هندوراس توسط کشورهای آمریکای لاتین شد.

-کنفرانس بین المللی کمک به زلزله زدگان هائیتی 31 مارس در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار می شود.

-امروز جمعه دو نظامی ناتو در افغانستان کشته شدند.

-روسیه و چین روز گذشته بار دیگر بر راه حل دیپلماتیک برنامه هسته ای ایران تاکید کردند.

-در پی قطع بودجه آموزش عمومی و افزایش شهریه دانشگاهی در آمریکا، دانشجویان به منظور ابراز مخالفت خود با این وضعیت دست به اعتراض سراسری زدند.

-اداره آمار ملی فرانسه در گزارشی از افزایش نرخ بیکاری به میزان 9.6 درصد در سه ماه چهارم سال 2009 خبر داد.

-مقامات نظامی پاکستان از کشته شدن دست کم 30 شبه نظامی در وزیرستان شمالی خبر دادند.