ابهت نظام اسلامی خواب اوباما را پریشان کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی شامگاه پنجشنبه در دیدار با رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور، با اشاره به دستاوردهای بین‌المللی جمهوری اسلامی، تصریح کرد: هم ‌اینک ابهت نظام اسلامی به اندازه‌ای است که روز و شبی بر رئیس جمهوری آمریکا نمی‌گذرد مگر اینکه مطلبی در مورد ایران به زبان بیاورد و اگر ما اهمیت نمی‌داشتیم شب و روز آنها را به خودمان مشغول نمی‌کردیم.



آیت‌الله مکارم شیرازی تاکید کرد: آنها در هر جلسه و نشستی که دارند یکی از موضوعات بحث آنها جمهوری اسلامی است و این موضوع نشان دهنده اقتدار، عزت و تاثیرگذاری فوق‌العاده جمهوری اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی است.



این مرجع تقلید ‌با اشاره به تبلیغات همه‌جانبه دشمنان علیه انقلاب اسلامی، گفت: هرچند رسانه‌ها و بنگاه‌های خبررسانی غرب و استکبار جهانی علیه انقلاب و ایران مشغول توطئه است، اما امروز جمهوری اسلامی در بین توده‌های ملت‌ها محبوب است.



آیت‌الله مکارم شیرازی تاکید کرد: ما باید با برنامه‌ریزی مناسب بتوانیم نقشه‌های دشمنان و تبلیغات آنها را با منطق و استدلال خنثی کنیم و این کار شدنی است.



وی در ادامه برخورد غیرمنفعلانه با دشمنان را از جمله شروط مقابله با نقشه‌های دشمنان دانست و بیان داشت: اگر در برابر نقشه‌های دشمنان حالت یاس به خود بگیریم موفق نخواهیم شد با آنها مقابله کنیم. باید در برابر دشمنان امیدوار باشیم و امروز می‌بینیم که با وجود نقشه‌های دشمنان، مکتب اهل بیت در دنیا رو به پیشرفت است.



لزوم ضرورت شناساندن فرهنگ انقلاب به نسل سوم



در سخنانی با اشاره به فرازهایی از سخنان امام علی(ع) در کتاب نهج‌البلاغه، به بررسی وضعیت امت اسلام قبل و بعد از بعثت حضرت پیامبر(ص) پرداخت و گفت: قبل از بعثت حضرت پیامبر، مردم دچار عقب‌ماندگی فرهنگی، مادی و معنوی بسیار فراوانی بودند، اما بعثت حضرت خاتم(ص) بشریت را از ظلم و جهل و عقب‌ماندگی نجات داد و باعث اقتدار مسلمانان شد.



وی ادامه داد: اگر کسی بخواهد معجزات رسول اکرم(ص) را بشمارد باید وضعیت قبل و بعد از این بزرگوار را با هم مقایسه کند و بعد در می‌یابد که از طرق عادی چنین تحولی امکان‌پذیر نبوده است.



وی با تجلیل از دستاوردهای بی‌بدیل انقلاب اسلامی، بر ضرورت شناساندن فرهنگ انقلاب به نسل سوم و جوانان تاکید کرد و اظهار داشت: ما برای اینکه ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب را به جامعه به ویژه نسل جوان بشناسانیم، باید آنها را با وضعیت قبل از انقلاب آشنا کنیم.



آیت‌الله مکارم شیرازی تصریح کرد: قبل از پیروزی انقلاب همه چیز کشور در دست بیگانه و مستشاران آمریکایی بود و عملاً ملت از خود اراده‌ای نداشت، مفاسد اخلاقی و اجتماعی بیداد می‌کرد و مسائل دینی و مذهبی به ورطه فراموشی سپرده شده بود.



وی اظهار داشت: با پیروزی انقلاب ورق برگشت و کشور در عرصه‌های مختلف علمی، پزشکی، فناوری، صنعتی، و عمرانی پیشرفت کرد و ضروری است این دستاوردها برای مردم به ویژه نسل جوان تبیین شود.



باید به دنیا نشان دهیم که اسلام دین خشونت نیست



وی در ادامه با انتقاد از اقدامات غیرمنطقی وهابیون سلفی و افراطی خاطرنشان کرد: خنثی‌کردن هجمه وهابیون افراطی از طریق منطق ضروری است و ما باید به دنیا نشان دهیم اسلام دین خشونت نیست. این گروه افراطی تشنه خون هستند و با اقدامات غیرمنطقی که انجام داده و می‌دهند آبروی اسلام را در دنیا برده‌اند و ما باید به دنیا ثابت و اعلام کنیم که این گونه اقدامات ربطی به اسلام ندارد، بلکه اسلام دین محبت، مودت و برادری است.



وی افزود: وهابیون افراطی با اقداماتی که انجام داده‌اند نام اسلام را با خشونت همراه کرده‌اند و این بزرگ‌ترین خیانت به دین اسلام است.



ضرورت ایجاد مدارس علمیه در دنیا با روش بومی‌گزینی



وی تشکیل مدارس علمیه در نقاط مختلف دنیا با روش بومی‌گزینی را از جمله راهکارهای تبلیغ دین اسلام در مناطق مختلف دنیا دانست و تاکید کرد: هر کجا حوزه‌های علمیه بومی تشکیل شده مکتب اسلام در آن منطقه پیشرفت کرده است و ما به مسئولان جامعه المصطفی نیز تأکید کرده‌ایم که باید طلاب مستعدی را از مناطق مختلف دنیا تربیت کنند تا آنها پس از فراگیری علوم دینی نسبت به تاسیس مدارس علمیه در کشورهای خود اقدام کنند.



آیت‌الله مکارم شیرازی سعه صدر، استفاده از ادبیات قرآنی و اسلامی را از دیگر ضروریات در تبلیغ دانست و خطاب به رایزنان فرهنگی کشور بیان داشت: فرصتی که در اختیار شما است را قدر بدانید و برای نشر مکتب اسلام از این فرصت استفاده کنید.



استاد برجسته حوزه گفت: شما باید با دعوت از افراد مختلف برای بازدید از ایران، نقشه‌ها و تبلیغات کاذبی که علیه ما می‌شود را خنثی کنید و وقتی آنها از نزدیک با وضعیت کشور ما آشنا شوند به توخالی و پوچ‌بودن تبلیغات دشمنان و غربی‌ها پی خواهند برد.



وی تبلیغات دشمنان و رسانه‌های غربی علیه اسلام و انقلاب اسلامی را به دلیل به خطر افتادن منافع آنان دانست و افزود: رسانه‌های غربی جنبه سیاسی دارند و چون برخی از حکومت‌ها منافع خود را در خطر می‌بینند هر دروغ و ترفندی را علیه ما به کار می‌برند.



لزوم مبارزه با خرافات از طریق زبان منطق



وی در ادامه لزوم مبارزه با خرافات را متذکر شد و بیان داشت: مردم نباید به حرف‌های خرافی که در جامعه زده می‌شود توجهی داشته باشند و باید توجه کنند که یکی از راه‌های تخریب مذهب، آلوده‌کردن آن به خرافات است.



آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان اینکه خرافات چهره دین و مذهب را خدشه‌دار و خراب می‌کند خاطرنشان کرد: با توجه به آثار سوء خرافات باید با آن با زبان منطق مبارزه کرد و مردم را آگاه کرد.