ارائه پیش نویس راهکارهای کاهش قیمت تمام شده به دولت

به گزارش خبرنگار مهر محمود دودانگه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام شده در کمیته کاهش قیمت تمام شده که با حضور 25 نماینده تمام الاختیار دستگاههای دولتی و بخش خصوصی تشکیل شده است، گفت: تدوین نقشه راه کلان کاهش قیمت تمام شده راه اندازی، پرتال ملی کاهش قیمت تمام شده و برگزاری تورهای کاهش قیمت تمام شده برای بازدید از بنگاههای خارجی موفق در این زمینه برای فعالان اقتصادی از جمله این اقدامات است.

رئیس موسسه مطالعات و بازرگانی وزارت بازرگانی از تدوین پیش نویس راهکارهای کاهش قیمت تمام شده خبر داد و افزود: این پیش نویس ظرف روزهای آینده به دولت ارسال خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین طرح ساماندهی تعطیلات رسمی در کشور در حال نهایی شدن است که بر اساس آن تعطیلات رسمی برای بنگاههای اقتصادی ساماندهی خواهد شد.

به گفته دو دانگه کمیته ملی کاهش قیمت تمام شده هم اکنون بر روی موضوعاتی چون منطقی شدن نرخ بهره بانکی ، استقرار نظام دستمزد بر اساس بهره وری و ایجاد انعطاف در استخدام و اخراج نیروی انسانی شاغل در بنگاهها را در حال بررسی دارد. این در حالی است که دفاع موانع توسعه تجارت الکترونیک نیز در این میان مورد توجه قرار گرفته است.

این مقام مسئول در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی خاطرنشان کرد: کمیته ملی کاهش قیمت تمام شده در حال بررسی و ارائه راهکارهایی برای فراهم کردن زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.

دودانگه گفت: نهضت کاهش قیمت تمام شده فرایندی مشارکتی ، مستمر ، همه جانبه و نظام مند است که به منظور ارتقا توان رقابتی محصولات داخلی از طریق کاهش قیمت و ارتقا کیفیت شکل می گیرد. بنابراین لازم است برای پیشبرد این نهضت همه دستگاههای ذیربط حضور فعال داشته باشند.

وی ادامه داد: دومین رکن در نهضت کاهش قیمت تمام شده مصرف کنندگان هستند که باید نهادهایی شکل گیرد تا حقوق مصرف کنندگان را از تولید کنندگان داخلی طلب کند.

رئیس موسسه مطالعات و بازرگانی وزارت بازرگانی گفت: تمامی تلاش کمیته ملی کاهش قیمت تمام شده این است که نگاه تک بعدی به اقتصاد نداشته باشد و اشکالاتی که در تصمیم گیری ها در سنوات گذشته رخ داده را اصلاح کند.

وی همچنین به بیان برخی آمار و قیاس ها در مورد اقتصاد ایران و اقتصاد کشورهای پیشرفته دنیا پرداخت و گفت: میانگین تور در فاصله سالهای 1999 تا 2010 در خاورمیانه 5 درصد بوده در حالی که این شاخص در فاصله همین سالها در ایران 15 درصد بوده است. از سوی دیگر، بهره وری نیروی کار در سال 2007 برای کشورهای 7 هزار و 100 دلار به ازای هر شاغل بوده که این رقم برای 19 کشور عضو همکاری های توسعه اقتصادی او ای سی دی (OECD) معادل 55 هزار و 600 دلار به ازای هر شاغل بوده است.

به گفته وی متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل در فاصله سالهای 1995 تا 2007 در ایران 8 دهم و در کشورها(OECD) او ای سی دی 1.8 دهم درصد است.

دودانگه تصریح کرد: شاخص بهره وری در فاصله سالهای 1995 تا 2005 در ایران از صد درصد به 40 درصد کاهش یافته ولی این شاخص در کشورهای عضو (OECD) او ای سی دی 300 درصد رشد داشته است.