بازگشت فتحی به ایران/ جعفری سرمربی تیم جوانان شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس تصمیم مسئولان فدراسیون ووشو و بعد از قطعی شدن حضور مربیان چینی در راس تیم‌های ملی مربیان داخلی در کنار آنها فعالیت خواهند داشت.

فرهاد فتحی که سابقه مربیگری در تیم ملی دارد و برای ادامه تحصیل راهی کانادا شده بود به ایران بازگشته است تا همراه رامین موحد نیا در تیم ساندا به عنوان کمک در کنار "وی ان‌دونگ"، سرمربی چینی این تیم فعالیت کند.

تیمور بنی طالبی نیز در تیم تالو آقایان در کنار "لیو‌شیان‌فنگ" چینی کار می کند. در تیم ساندای بانوان و در رده سنی بزرگسالان "پانگ‌یان" از چین سرمربی است و اکرم طاهری در کنار وی این تیم را هدایت خواهد کرد.

محمدرضا جعفری که پیش از این مربی تیم ملی بزرگسالان بود از این پس به عنوان سرمربی تیم ساندا جوانان فعالیت خواهد کرد. ضمن اینکه رامین موحدنیا نیز به عنوان مربی تیم جوانان در کنار این تیم حضور خواهد داشت.

در تیم تالو جوانان در بخش آقایان توحید اسدیان و غفار امانی مربی هستند. همچنین هدایت تیم ساندای دختران نیز در اختیار همان کادر فنی بزرگسالان یعنی پانگ یان و اکرم طاهری است.

فدراسیون ووشو ایران همچنین می کوشد مقدمات حضور یک مربی چینی را در ایران فراهم کند تا هدایت تیم تالو بانوان را در اختیار وی قرار دهد.

تمرینات تیم ملی بزرگسالان به منظور حضور در بازیهای آسیایی 2010 گوانگجو اردیبهشت ماه سال آینده و تمرینات جوانان برای حضور در پیکارهای جهانی سنگاپور از شهریورماه آغاز می شود.