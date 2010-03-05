سید احمد مومنی رخ در گفتگو با مهر درباره اقدامات شرکت فرودگاههای برای کاهش تاخیر پروازها به ویژه برای روزهای ابتدای سال گفت: تعداد عواملی که باعث تاخیر در یک پرواز می شوند بالغ بر 30 مورد است.

معاون وزیر راه و ترابری با بیان اینکه یکی از دلایل به وجود آورنده تاخیر پروازی در فرودگاه مهرآباد کمبود جای پارک هواپیماست، اظهار داشت: کمبود جای پارک در این فرودگاه در زمانبندی پروازها تاثیر می گذارد.

مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور با بیان اینکه در حال حاضر 32 محل پارک هواپیما در مهر آباد وجود دارد، اظهار داشت: هر شب 56 هواپیما در این فرودگاه پارک می کنند.

وی در ادامه از اضافه شدن 8 جای پارک جدید در فرودگاه مهرآباد تا پایان سالجاری خبر داد و تصریح کرد: با تغییر محل ایستگاههای هواشناسی و آتش نشانی و تغییر محل پارک هواپیماها موفق به ایجاد 8 جای پارک جدید در فرودگاه مهرآباد شدیم.

مومنی رخ در ادامه از انجام تفاهماتی با پایگاه هوایی مهرآباد خبر داد و گفت: با توجه به تدابیر اندیشیده شده قرار است در هواپیماها در ساعات شلوغی به پارکینگ این پایگاه منتقل شوند. وی اعلام کرد: این عملیات از 2 هفته پیش به صورت آزمایشی آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور در ادامه با اشاره به تفاهم با شرکتهای هواپیمایی ساها و کاسپین برای استفاده از پارکینگ های این شرکتها خبر داد. مومنی رخ ابراز امیدواری کرد با مکانیزم طرح گسترش بتوان مسئله جای پارک هواپیماها در فرودگاه مهر آباد را تا حدودی ساماندهی کرد.

کاهش بار ترافیکی صبحگاهی در فرودگاه مهر آباد

وی در ادامه از تدابیر ویژه برای کاهش بار ترافیکی صبحگاهی در فرودگاه مهر آباد خبر داد و اظهار داشت: در این راستا هماهنگی های لازم با مدیر کل فرودگاه مهر آباد و معاون عملیاتی این فرودگاه و همچنین شرکتهای هواپیمایی به عمل آمده است و امیدواریم این زمان‌بندی‌هایی که به صورت کاملا علمی استخراج شده است، باعث کاهش تاخیرات پروازهای صبحگاهی این فرودگاه شود.

اعتبار 55 میلیارد تومانی برای سال آینده می‌خواهیم

مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور با اشاره به اقدامات انجام شده توسط شرکت فرودگاههای کشور در 11 ماه ابتدای سال 1388 گفت: این شرکت بر اساس اهداف مشخص شده در برنامه چهارم توسعه و مطابق با برنامه ریزی انجام شده در این شرکت چندین سرفصل مهم را برای خود معرفی کرده بود.

مومنی رخ با بیان اینکه تجهیز فرودگاه‌های کشور به دستگاههای ارتباطی و کمک ناوبری، بهسازی سطوح پروازی و گسترش ترمینالهای موجود از جمله این برنامه ریزیها است، اعلام کرد: برای رسیدن به اهداف شرکت در طول 11 ماه ابتدای سالجاری 42 میلیارد تومان جذب شرکت فرودگاههای کشور شده است.

مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور به توسعه ساختمان، بهسازی سطوح پروازی و برج مراقبت در فرودگاه سنندج ، باندهای فرودگاههای اصفهان ، بیرجند ، همدان ، تبریز و مهر آباد اشاره کرد و اظهار داشت: در طول سالجاری به 80 درصد از اهداف مشخص شده در شرکت فرودگاههای کشور برای سال 88 رسیده ایم.

مومنی رخ اظهار داشت: این شرکت توانسته است ایمنی پروازی در سطوح پروازی مرتبط به وزارت راه و ترابری را در سطح کشور تامین بکند.

وی در ادامه گفت: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده، پیش بینی می شود این سازمان برای انجام فعالیتهای خود در سال 89 نیاز به اعتباری تا سقف 55 میلیارد تومان داشته باشد.

مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور فعالیتهای این شرکت برای سال 1389 را حفظ و نگهداری شرایط موجود در فرودگاههای زیر مجموعه وزارت راه و ترابری و همچنین توسعه ترمینالها و باندها بر اساس برنامه پنجم توسعه کشور اعلام کرد.

آغاز ساخت باند دوم فرودگاه امام

مومنی رخ در ادامه از انجام برخی از پروژه ها در فرودگاه امام خمینی"ره" به عنوان یکی از موفقیتهای بزرگ این شرکت یاد و تصریح کرد: از 3 ماه پیش عملیات ساخت باند دوم این فرودگاه که برای پروازهای بدنه وسیع ایرباس 380 طراحی شده است و همه هواپیماها از آن می توانند استفاده کنند، آغاز شده است. وی ابراز امیدواری کرد تا 2 سال آینده این باند به بهره برداری برسد.

مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور در ادامه به ترمینال حج و زیارت فرودگاه امام خمینی "ره" اشاره و اعلام کرد: در حال حاضر کار مشاوره ای این پروژه انجام و جانمایی آن مورد تائید قرار گرفته و صورتجلسه شده است و در حال حاضر در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد.

انتقال پروازهای زیارتی خارجی به فرودگاه امام

مومنی رخ ابراز امیدواری کرد کارهای این فرودگاه به نحوی پیش برود که تا 3 سال آینده تمام پروازهای زیارتی خارجی و حج از فرودگاه مهرآباد به این فرودگاه منتقل شود.

وی در ادامه به انجام توافقات 3 جانبه وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت متروی تهران اشاره کرد و گفت: امیدواریم کار ساخت متروی فرودگاه حضرت امام از ابتدای سال 89 آغاز و تا انتهای سال آینده در مقاطعی به بهره برداری برسد.

مومنی رخ اظهار داشت: این کار در سه مرحله به صورت همزمان آغاز خواهد شد که 20 کیلومتر ابتدای آن را متروی تهران و 23.5 کیلومتر را وزارت راه و ترابری و انتهای این مسیر تا شهر جدید پرند را وزارت مسکن و شهرسازی انجام خواهد داد و امیدواریم در کوتاه مدت به بهره برداری برسد.

وی در ادامه به ساخت متروی فرودگاه مهر آباد با هدف رفع نابسامانی و کاهش ترافیک این فرودگاه اشاره کرد و گفت: طی جلسات و تعاملات انجام شده با سرمایه گذار و شرکت قطارهای شهری تهران و حومه امیدواریم این مترو که در خط 4 مترو تهران قرار دارد تا پایان سال 90 به بهره برداری برسد.