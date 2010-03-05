به گزارش خبرنگار مهر در قم، مجتبی رحماندوست غروب پنج‌شنبه در هشتمین محفل انس پیشکسوتان دفاع مقدس که در قم برگزار شد گفت: بعد از جنگ تحمیلی، مقام معظم رهبری بارها نسبت به تهاجم فرهنگی‌، ناتوی فرهنگی و موارد مشابه هشدار دادند که نتیجه بی‌توجهی به این هشدار‌ها به شکل فتنه بعد از انتخابات نمایان شد.



وی در ادامه اظهار داشت: جانبازان باید به مانند عقربه‌های یک دماسنج بر فعالیت دولت‌ها نظارت کنند و همانطور که یک دما سنج گرما و سرما را نشان می‌دهد جانبازان نیز باید در مقابل افراط و تفریط‌ها عکس العمل نشان دهند.



جانبازان صحنه را خالی نکنند



رحماندوست در ادامه گفت: جانبازان نباید به واسطه حضور رهبری، صحنه را خالی کنند و بگویند: آقا هست و همه کارها را درست می‌کنند. جانبازان باید همچون زمان جنگ در صحنه حاضر باشند و از ولایت حمایت کنند.



وی افزود: راه و هدف جمهوری اسلامی مبتنی بر فرهنگ شهادت طلبی و ایثار است که در این زمینه نیز جانبازان نقش بسیار مهمی دارند.



مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران گفت: ما هرگز از آرمان‌هایمان کوتاه نخواهیم آمد و دشمنان ما نیز نمی‌توانند این آرمان‌ها را تحمل کنند. به همین دلیل دشمنان فتنه انگیزی را هرگز پایان نمی‌دهند و ما باید منتظر حوادث دشوارتر باشیم.



همه حق ها با ولایت است



در ادامه این مراسم معاون سابق عملیات سپاه قم با اشاره به این که عده‌ای می‌پرسند حق ولایت تا کجا و چه قدر است گفت: همه حق‌ها با ولایت است و ما باید از خود بپرسیم ما در مقابل ولایت تا کجا و چه قدر حق داریم. آیا ما حق این کار را داریم یا نه.



احمد فتوحی در تبیین جایگاه ولایت فقیه گفت: در حدیث قدسی آمده اگر حضرت زهرا نبود خداوند دنیا را خلق نمی‌کرد ولی همین حضرت زهرا در راه ولایت جانش را داد. امام خمینی‌(ره) فرمود:ولایت فقیه ادامه ولایت انبیاء است و بر این اساس ما باید برای ولایت فقیه تمام هستی خود را فدا کنیم.



تنها چیزی که روحیه می‌داد فرمان امام بود



فتوحی با ذکر خاطره‌ای از دفاع مقدس ادامه داد: بعد از عملیات خیبر، شهید مهدی زین‌الدین به ملاقات من در بیمارستان آمد و گفت: در جزیره مجنون بسیار احساس تنهایی می‌کردم و تنها چیزی که به من روحیه می‌داد فرمان امام برای حفظ جزایر بود.



وی افزود: دشمنان به خوبی نقش ولایت وتأثیر آن را بر مردم درک کردند. بر همین اساس فکویاما سال 65 در اسرائیل گفت: برای شکست ایرانیان باید ولایت و شهادت را از آنها بگیرم و رفاه زدگی را در بین آنها ترویج کنیم.



این سردار دفاع مقدس گفت: متأسفانه بعد از جنگ جرقه‌های رفاه‌زدگی در کشور خورده شد که نتیجه آن را به تلخ‌ترین صورت در قتنه اخیر دیدیم.



فتوحی ادامه داد: در حوادث اخیر شاهد بودیم که عده‌ای شعار خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست را در کف خیابان‌های آشوب‌زده به خوبی معنی کردند واما متأسفانه بعضی نیز به تردید افتادند.



وی در پایان با انتقاد از گروهی که می‌گویند هیئت‌ها و مساجد را سیاسی نکنید گفت: در اسلام همه چیز سیاسی است حتی نماز جماعت.