به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کتابک، "نقش من در ساختن دنیایی صلح دوست!" موضوع این مسابقه است و همه کودکان و نوجوانان در دو گروه سنی زیر ۱۴ سال و ۱۵ تا ۲۵ سال می توانند توانایی نوشتن خود را به آزمون بگذارند و دیدگاههایشان را نیز با هم سهیم شوند.

یونسکو دفتر فرهنگی، علمی و آموزشی سازمان ملل متحد و بنیاد صلح گوی (Goi Peace Foundation) از کودکان و نوجوانان شرکت کننده در این مسابقه خواسته اند تا درباره این پرسشها بیندیشند و دیدگاه خود را در ارتباط با آن ها مطرح کنند: از دید شما یک دنیای آرام و صلح آمیز چه ویژگی هایی دارد؟ شما و دیگر همسالانتان در سراسر جهان چه می‌توانید بکنید تا این ویژگیها در جهان به وجود آیند و ترویج شوند؟

بنیاد "گوی" و یونسکو از یازده سال پیش هر سال این مسابقه مقاله‌نویسی را برگزار می‌کنند. مسابقه ای که هربار موضوعهای مهم و به‌روزی چون ترویج فرهنگ صلح، رسانه‌ها و ارتباطات و یا توسعه پایدار را در میان کودکان و نوجوانان و جوانان در جهان مطرح می کند و آنها را در این ارتباط به چالش می‌کشد.

بنیاد "گوی" می کوشد تا با اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی مانند این مسابقه، کودکان و نوجوانان را با مفهوم صلح و احترام به زندگی و شرکت در فعالیتهای مختلف فرهنگی ترویج صلح در جهان آشنا کند.

مقاله‌هایی که برای شرکت در مسابقه فرستاده می شوند نباید بیشتر از ۸۰۰ واژه به زبان انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی و آلمانی و یا ۱۶۰۰ واژه به زبان ژاپنی باشد. مقاله باید در یک پوشش قرار بگیرد و بر روی پوشش، گروه سنی شرکت کننده، نام مقاله، نام شرکت کننده و نشانی پست الکترونیکی، شماره تماس، نشانی پستی، ملیت، سن شرکت‌کننده تا ماه ژوئن سال ۲۰۱۰ (تیر ۸۹)، جنسیت و نام مدرسه فرد شرکت‌کننده مشخص شده باشد.

کودکان و نوجوانانی که تمایل دارند در این مسابقه شرکت کنند باید مقاله های خود را تا پیش از روز ۳۰ ژوئن به این نشانی بفرستند: International Essay Contest c/o The Goi Peace Foundation

1-4-5 Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0093 Japan

E-mail:essay@goipeace.or.jp