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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۵۷

"نقش من در ساختن دنیایی صلح‌دوست" به مسابقه گذاشته شد

"نقش من در ساختن دنیایی صلح‌دوست" به مسابقه گذاشته شد

یونسکو از کودکان، نوجوانان و جوانان سراسر جهان خواست تا در مسابقه بین‌المللی مقاله‌نویسی درباره صلح که این سازمان با همکاری یک بنیاد فعال در زمینه صلح برگزار می کند شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کتابک، "نقش من در ساختن دنیایی صلح دوست!" موضوع این مسابقه است و همه کودکان و نوجوانان در دو گروه سنی زیر ۱۴ سال و ۱۵ تا ۲۵ سال می توانند توانایی نوشتن خود را به آزمون بگذارند و دیدگاههایشان را نیز با هم سهیم شوند.

یونسکو دفتر فرهنگی، علمی و آموزشی سازمان ملل متحد و بنیاد صلح گوی (Goi Peace Foundation) از کودکان و نوجوانان شرکت کننده در این مسابقه خواسته اند تا درباره این پرسشها بیندیشند و دیدگاه خود را در ارتباط با آن ها مطرح کنند: از دید شما یک دنیای آرام و صلح آمیز چه ویژگی هایی دارد؟ شما و دیگر همسالانتان در سراسر جهان چه می‌توانید بکنید تا این ویژگیها در جهان به وجود آیند و ترویج شوند؟

بنیاد "گوی" و یونسکو از یازده سال پیش هر سال این مسابقه مقاله‌نویسی را برگزار می‌کنند. مسابقه ای که هربار موضوعهای مهم و به‌روزی چون ترویج فرهنگ صلح، رسانه‌ها و ارتباطات و یا توسعه پایدار را در میان کودکان و نوجوانان و جوانان در جهان مطرح می کند و آنها را در این ارتباط به چالش می‌کشد.

بنیاد "گوی" می کوشد تا با اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی مانند این مسابقه، کودکان و نوجوانان را با مفهوم صلح و احترام به زندگی و شرکت در فعالیتهای مختلف فرهنگی ترویج صلح در جهان آشنا کند.

مقاله‌هایی که برای شرکت در مسابقه فرستاده می شوند نباید بیشتر از ۸۰۰ واژه به زبان انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی و آلمانی و یا ۱۶۰۰ واژه به زبان ژاپنی باشد. مقاله باید در یک پوشش قرار بگیرد و بر روی پوشش، گروه سنی شرکت کننده، نام مقاله، نام شرکت کننده و نشانی پست الکترونیکی، شماره تماس، نشانی پستی، ملیت، سن شرکت‌کننده تا ماه ژوئن سال ۲۰۱۰ (تیر ۸۹)، جنسیت و نام مدرسه فرد شرکت‌کننده مشخص شده باشد.

کودکان و نوجوانانی که تمایل دارند در این مسابقه شرکت کنند باید مقاله های خود را تا پیش از روز ۳۰ ژوئن به این نشانی بفرستند: International Essay Contest c/o The Goi Peace Foundation
1-4-5 Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0093 Japan
E-mail:essay@goipeace.or.jp

کد مطلب 1045666

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