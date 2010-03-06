36 درصد بنزین خاورمیانه و 10 درصد سوخت جهان در ایران مصرف می شود

احمدعلی مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بهشهر افزود: ایران دارای منابع و ذخایر بزرگ انرژی بوده و به جای اینکه این کشور صادر کننده انرژی جهان باشد به یک کشور وارد کننده انرژی مبدل شده است.

وی خاطرنشان کرد: برای مقابله با این تهدید نیاز به اجرای راهکارهای بهینه و تهیه الگوی مصرف در کشور بوده اما متاسفانه الگویی برای مصرف بهینه تدوین نشده است و باید مراکز علمی و دانشگاهی در این خصوص الگوسازی کنند.

نماینده مردم بهشهر، نکاء و گلوگاه با اشاره به اینکه دستیابی به الگوی مصرف بهینه باید در جامعه تقویت شود، تصریح کرد: باید مطالعات عمیق علمی در شناخت رفتارها و الگوهای مصرف انجام شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برای اصلاح الگوی مصرف شاخص و سنگ محک علمی نداریم و نمی دانیم که کدام شاخص اندازه گیری نشانگر مصرف بهینه است، یادآور شد: باید میزان مصرف بهینه را بر اساس امکانات و محدودیتهای موجود به صورت علمی طراحی کنیم.

به گفته مقیمی، اکنون آمار و ارقام و شاخصهای موجود بر اساس آمار جهانی ارائه می شود البته تا حدودی این آمارها راهگشا است اما به نظر می رسد که باید با شرایط اقلیمی و جغرافیایی و فرهنگی این شاخص ها و آمارها بازنگری شود تا بتوانیم با شاخص ها و معیارهای دقیقتر بومی شده و در اصلاح الگوی مصرف تلاش کنیم.

این نماینده مجلس با اعلام اینکه ایران رتبه نخست پرداخت یارانه ها در جهان است، افزود: متوسط مصرف سوخت اتومبیل در ایران 11 لیتر در روز بوده و این مصرف در آلمان و ژاپن 2.5 لیتر، انگلیس 3.5 لیتر، فرانسه 1.9 لیتر و کانادا 6.5 لیتر و آمریکا 7.3 لیتر در روز است.

وی تصریح کرد: این درحالی است که مصرف سوخت در ایران هر 10 سال یک بار دوبرابر می شود و این افزایش در سایر کشورهای دنیا هر 50 سال تحقق می یابد.

وی با بیان اینکه ایران یک درصد جمعیت جهان را دارد در حالی که 10 درصد سوخت جهان را مصرف می کند، اظهار داشت: 38 درصد یارانه دولت به بنزین اختصاص می یابد.

به گفته این نماینده مجلس، بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول مصرف سرانه انرژی در ایران پنج برابر مصرف سرانه در کشور اندونزی با 225 میلیون نفر جمعیت و دو برابر چین با یک میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت است و مصرف ایران حدود چهار برابر کشور هند با یک میلیارد و 100 میلیون نفر جمعیت است.

مقیمی همچنین با اشاره به اینکه سرانه نان در ایران 160 کیلوگرم در سال، فرانسه 56 کیلوگرم و آلمان 70 کیلوگرم است، اظهار داشت: یارانه نان ایران در حال حاضر 26 هزار میلیارد ریال است و به نظر می رسد ادامه این روند در 10 سال آینده به 600 هزار میلیارد ریال برسد.

وی با بیان اینکه در ایران 70 درصد بیش از الگوی جهانی آب مصرف می شود، افزود: ایران جزو کشورهای کم آب جهان بوده و نوزدهمین کشور پرمصرف برق در جهان است و حدود 40 هزار میلیارد ریال یارانه به این بخش می دهد.

وی با اشاره به اینکه مصرف آب ایران پنج برابر سرانه مصرف جهانی است، تصریح کرد: ایران پس از آمریکا و روسیه سومین کشور پرمصرف گاز جهان است و با ادامه این روند پیش بینی می شود در سال 2012 ایران با مصرف 277 میلیارد مترمکعب گاز به رتبه اول جهان در مصرف گاز برسد.

مقیمی افزود: دولت در حال حاضر 134 هزار میلیارد ریال یارانه به بخش گاز پرداخت می کند.

وی سرانه مصرف شکر در ایران را 29 کیلوگرم و مصرف جهانی این محصول را حدود 22 کیلوگرم عنوان کرد و افزود: مصرف میوه در ایران چهار برابر استاندارد جهانی بوده و در مجموع دولت با این وضعیت نابهنجار در مصرف حدود 90 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می کند.

وی تصریح کرد: به اعتقاد برخی محققان میزان 30 تا 40 درصد مصارف غذایی با تغییر الگوی مصرف و روشهای تولید قابل حل بوده و نیاز به حضور محققین و اساتید دانشگاه ها و مراکز علمی برای ارائه حدود پنج هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در کشور است.

مقیمی با بیان اینکه نگاه مراکز علمی و دانشگاهی به انجام کار علمی و توجه به این سرمایه های ملی باید سوق داده شود، افزود: این موضوعات باید راس پژوهشهای وزارت علوم قرار گرفته و این یافته ها و نتایج پژوهش های دانشگاهی می تواند به مجلس در وضع قوانین و مقررات در اصلاح الگوی مصرف و به دولت برای سرعت بخشیدن در اجرایی کردن آن کمک زیادی کند.

وی یادآور شد: دانشگاه ها می توانند به بهبود فرهنگ استفاده از وسایل و تجهیزات مصرف کننده و رعایت اصول تولید و بهره برداری کمک کنند و رشته های دانشگاهی با عنوان " مدیریت صرفه جویی انرژی" یا پایان نامه های دانشگاهی با موضوع اصلاح الگوی مصرف در این پرو‍ژه ملی و حیاتی کشور، سهم راهبردی داشته باشند.

مقیمی روی آوردن به رشته ها، گسترش و ایجاد رشته های آموزشی و تخصصی در رشته های دانش بنیان، انرژی های بادی، خورشیدی، هیدروژنی، آبی و رشته های علمی دیگر در این حوزه برای اصلاح الگوی مصرف اثرات مفیدی خواهد داشت.

وی افزود: اصلاح الگوی مصرف با توجه به رشد جمعیت و مصرف، رابطه مستقیمی با اقتدار سیاسی و استقلال ملی کشور دارد و در کشوری که بر اساس آموزه های دینی صرفه جویی و قناعت یک امر واجب تلقی شده لازم است این مهم با وجوب سیاسی و اجتماعی آن بیش از گذشته در مراکز علمی و دانشگاهی مورد توجه قرار گیرد.