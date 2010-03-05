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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۲۸

خسارت حاشیه نشینان گرگانرود جبران می شود

خسارت حاشیه نشینان گرگانرود جبران می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری گلستان گفت: خسارت وارده ناشی از آبگرفتگی در روستاهای شهرستان ترکمن حاشیه گرگان رود جبران می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود عصر پنجشنبه در بازدید از مناطق سیل زده ترکمن افزود: همچنین برای لایروبی رودخانه و دیواره سازی در گرگان رود، اعتباری از سوی ستاد مدیریت رحان کشور تصویب شده است.

وی اظهار داشت: تاکنون تلاشهای خوبی برای ساماندهی وضعیتمناطق آسیب دیده شهرستان شد و برای جبران خسارات وارده نیز پیگیریهای لازم صورت می گیرد.

فرماندار بندرترکمن نیز با اشاره به اوضاع پیش آمده و آبگرفتگی مناطق روستاهای حاشیه گرگانرود گفت:  به محض اطلاع از این وضعیت از روز جمعه قبل در اسرع وقت نسبت به تشکیل ستاد بحران و حوادث احتمالی در روستای خواجه نفس بعنوان نقطه ثقل منطقه و روستاهای اطراف اقدام شده است.

حاجی گلدی کر افزود: همچنین با تقسیم وظایف برای مهار آبهای سرریز شده گرگانرود، قسمت شرق منطقه را به لشگر 30 گرگان و قسمت غرب منطقه را به اداره راه و ترابری شهرستان محول نموده ایم.

وی اظهار داشت: با تلاش و همکاری این دستگاههای ذیربط از جمله هلال احمر، امور آب، بخشداران، شهرداران، جهاد کشاورزی، ستاد حوادث استان و ...، مشارکت مردم و با پاکسازی دهانه ها و دیواره سازی نقاط کم ارتفاع حاشیه رودخانه و با استفاده از زهکش های مجاور مزارع و کانالهای مربوط نسبت به هدایت آبها به سمت دریا و مهار اولیه آن اقدام کردیم.

شهرستان بندرترکمن در غرب گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1045669

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