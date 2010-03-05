خسارت حاشیه نشینان گرگانرود جبران می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود عصر پنجشنبه در بازدید از مناطق سیل زده ترکمن افزود: همچنین برای لایروبی رودخانه و دیواره سازی در گرگان رود، اعتباری از سوی ستاد مدیریت رحان کشور تصویب شده است.

وی اظهار داشت: تاکنون تلاشهای خوبی برای ساماندهی وضعیتمناطق آسیب دیده شهرستان شد و برای جبران خسارات وارده نیز پیگیریهای لازم صورت می گیرد.

فرماندار بندرترکمن نیز با اشاره به اوضاع پیش آمده و آبگرفتگی مناطق روستاهای حاشیه گرگانرود گفت: به محض اطلاع از این وضعیت از روز جمعه قبل در اسرع وقت نسبت به تشکیل ستاد بحران و حوادث احتمالی در روستای خواجه نفس بعنوان نقطه ثقل منطقه و روستاهای اطراف اقدام شده است.

حاجی گلدی کر افزود: همچنین با تقسیم وظایف برای مهار آبهای سرریز شده گرگانرود، قسمت شرق منطقه را به لشگر 30 گرگان و قسمت غرب منطقه را به اداره راه و ترابری شهرستان محول نموده ایم.

وی اظهار داشت: با تلاش و همکاری این دستگاههای ذیربط از جمله هلال احمر، امور آب، بخشداران، شهرداران، جهاد کشاورزی، ستاد حوادث استان و ...، مشارکت مردم و با پاکسازی دهانه ها و دیواره سازی نقاط کم ارتفاع حاشیه رودخانه و با استفاده از زهکش های مجاور مزارع و کانالهای مربوط نسبت به هدایت آبها به سمت دریا و مهار اولیه آن اقدام کردیم.

شهرستان بندرترکمن در غرب گلستان واقع شده است.