ترکیه سفیر خود را از واشنگتن فرا خواند/ شناسایی "نسل کشی" ارامنه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، آنکارا شامگاه پنجشنبه ضمن محکوم کردن کشتار ارامنه در زمان امپراطوری عثمانی و در اعتراض به مصوبه کنگره آمریکا که بر اساس آن ترکیه را متهم به نسل کشی کرده است، سفیر خود را از واشنگتن فرا خواند.

آنکارا در بیانیه ای رسمی اعلام کرد: ما این مصوبه را محکوم می کنیم زیرا دولت ترکیه را به جنایتی که آن را مرتکب نشده است، متهم می کند.

در این بیانیه دولت ترکیه آمده است: در پی تصویب این قطعنامه، "نامیک تان" سفیر خود را از آمریکا به منظور مشورت با وی به کشور فرا می خوانیم.

کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته مصوبه ای را با 23 رای موافق و 22 رای مخالف به تصویب رساند که در آن کشتار ارامنه در زمان جنگ جهانی دوم توسط دولت عثمانی را "نسل کشی" خوانده است. قرار است این مصوبه در صحن مجلس نمایندگان به رای گیری گذاشته شود.

این در حالی است که "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه به "هاوارد برمن" رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هشدار داد که اقدامات بیشتر کنگره به روابط میان ترکیه و ارمنستان خدشه وارد می کند.