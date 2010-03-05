هرمزگان هفته آینده میزبان رئیس جمهور و هیئت دولت است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: با قطعی شدن سومین سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان هرمزگان پیشنهادات خوبی در بخشهای مختلف در جهت توسعه و پیشرفت استان آماده ارائه در جلسه هیئت دولت در استان شده است.

وی بیان کرد: در حقیقت سفر سوم که با رویکرد فرهنگی صورت می گیرد تکمیل کننده سفرهای اول دوم در بخش زیرساختی و در حقیقت تلفیقی از کارکردهای عمرانی با فرهنگی دولت نهم و دهم را در تاریخ نظام جمهوری اسلامی شاهد خواهیم بود که نتیجه آن پیشرفت و تعالی سخت افزاری و نرم افزاری در تمام سطوح عملیاتی است.

در آمارها و اطلاعات منتشره و تایید شده از سوی معاون برنامه ریزی استانداری هرمزگان تعداد کل مصوبات دو سفر دولت نهم به هرمزگان 331مصوبه ذکر شده که 101مصوبه آن در سفر اول و 221 مصوبه نیز در سفر دوم به استان هرمزگان به تصویب رسیده است.

سفر اول رئیس جمهور و هیئت دولت به این استان در مجموع 101مصوبه به همراه داشت که 61 مصوبه آن ماهیت پروژه ای، 33مصوبه ماهیت مجوز و هفت مصوبه نیز شامل اصلاح قوانین و ضوابط بود.

مصوباتی که ماهیت پروژه ای داشتند در مجموع تعداد 287پروژه (تملک دارایی سرمایه ای) با اعتباری حدود هزارو 309 میلیارد ریال تعریف گردید که بیشترین تعداد آنها با 95پروژه مربوط به مسکن، عمران شهری، روستایی و عشایری بود.

238پروژه آن تا پایان سال 86 خاتمه یافت و 49پروژه باقی مانده دیگر نیز طی سال گذشته( 87) به بهره برداری رسید و از مجموع 101مصوبه دور اول سفر رییس جمهوری 97درصد اجرا شده است و مابقی در حال اجراست .

در سفر دوم در مجموع 221موضوع از تصویب هیات وزیران گذشت که شامل 158 مصوبه با ماهیت پروژه ای(تملک دارایی سرمایه ای)، 55مصوبه با ماهیت مجوز و هشت مصوبه با ماهیت اصلاح ضوابط و قوانین بود که کل بار مالی 221مصوبه سفر دوم اعم از استانی، ملی، تسهیلات و سایر منابع سه هزار و 526 میلیارد تومان بود.

سرعت بخشیدن به روند توسعه، ارتقای سطح توسعه یافتگی با اثرگذاری مستقیم بر زندگی مردم از جمله رویکردهای مهم سفر دوم دولت به این استان بود.

توجه خاص به بهبود ومعیشت اقتصادی مردم از طریق اعمال معافیت های ویژه مرزنشینان، بخشودگی جریمه دیرکرد و کارمزد تسهیلات پرداختی بانکها به به بخش کشاورزی و زیرمجموعه های آن، بهبود وضعیت سرمایه گذاران و شاغلان بخش صنعت و کشاورزی و سرعت بخشیدن به طرح های نیمه تمام کلیدی و مهم استان و همچنین توجه خاص به زیرساخت های بخش بهداشت و سلامت و آموزش عالی از دیگر رویکردهای مصوبات دور دوم سفر دکتر محمود احمدی نژاد و اعضای دولت او به این استان ساحلی بود.