استرالیا، کویت و اردن صعود کردند/ ژاپن برترین تیم مرحله گروهی

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه شب و با برگزاری دیدارهای هفته ششم و پایانی مرحله انتخابی مسابقات فوتبال جام ملتهای 2011 آسیا و صعود تیمهای استرالیا، کویت و اردن چهره 16 تیم حاضر در مرحله نهایی این مسابقات مشخص شد.
تا پیش از برگزاری دیدارهای هفته ششم، تیمهای ژاپن و بحرین از گروه یک، ازبکستان و امارات از گروه سه، سوریه و چین از گروه چهار و ایران از گروه پنج جواز حضور در مرحله نهایی جام ملتهای 2011 آسیا را کسب کرده بودند و از بین هشت مسابقه برگزار شده، چهار دیدار آن تشریفاتی و یا برای تعیین صدرنشین گروههای پنجگانه برگزار شد.
گروه 2 مسابقات انتخابی جام ملتهای 2011 آسیا یکی از گروههایی بود که هنوز تکلیف تیمهای صعودکننده از آن مشخص نشده بود. در این گروه تیمهای استرالیا، کویت و عمان شانس صعود به جام ملتها را داشتند. در این بین استرالیا با پیروزی ضعیف یک بر صفر برابر اندونزی نخستین سهمیه صعود از این گروه را کسب کرد. تیم کویت هم در زمین عمان به یک امتیاز سرنوشت ساز دست یافت تا ضمن حذف میزبان در گام آخر، به همراه استرالیا جواز حضور در مسابقات قطر را کسب کند.
در گروه 5 تیم ایران پیش از پایان مسابقات به جام ملتها صعود کرده بود اما سه تیم تایلند، اردن و سنگاپور برای کسب سهمیه دیگر این گروه تلاش زیادی انجام دادند. در این شرایط تیم ایران با یک گل از سد تایلند گذشت تا یکی از میزبانان دوره گذشته جام ملتها اندک امیدهای خود برای رسیدن به این جام از دست بدهد. اردن هم در ورزشگاه خانگی خود با نتیجه 2 بر یک از سد سنگاپور گذشت تا دومین تیم صعود کننده از این گروه لقب گیرد.
نمایی از دیدار ایران و تایلند در روز پایانی مرحله مقدماتی جام ملتهای 2001 آسیا
تیم ملی فوتبال ژاپن با کسب 15 امتیاز از 6 مسابقه خود در مرحله مقدماتی، بهترین تیم شرکت کننده در این مرحله نام گرفت.
- نتایج کامل دیدارهای برگزار شده در روز پایانی مرحله انتخابی مسابقات فوتبال جام ملتهای 2011 آسیا به شرح زیر است:
گروه یک:
* ژاپن 2 - بحرین صفر
* هنگ کنگ صفر - یمن صفر
جدول رده بندی:
1- ژاپن 15 امتیاز، 2- بحرین 12 امتیاز، 3- یمن 7 امتیاز، 4- هنگ کنگ یک امتیاز
گروه 2:
* استرالیا یک - اندونزی صفر
* عمان صفر - کویت صفر
جدول رده بندی:
1- استرالیا 11 امتیاز، 2- کویت 9 امتیاز، 3- عمان 8 امتیاز، 4- اندونزی 3 امتیاز
گروه 3
* ازبکستان صفر - امارات یک
جدول رده بندی:
1- امارات 9 امتیاز - تفاضل گل 6+، 2- ازبکستان 9 امتیاز - تفاضل گل 4+، 3- مالزی بدون امتیاز
گروه 4:
* سوریه 4 - لبنان صفر
جدول رده بندی:
1- سوریه 14 امتیاز، 2- چین 13 امتیاز، 3- ویتنام 5 امتیاز، 4- لبنان یک امتیاز
گروه 5:
* ایران یک - تایلند صفر
* اردن 2 - سنگاپور یک
جدول رده بندی:
1- ایران 13 امتیاز، 2- اردن 8 امتیاز، 3- تایلند 6 امتیاز- تفاضل گل صفر، 4- سنگاپور 6 امتیاز - تفاضل گل 9-
در پایان مرحله انتخابی مسابقات فوتبال جام ملتهای 2011 آسیا، فهرست تیمهایی که به این رقابتها صعود کردهاند، به شرح زیر است:
سه تیم اول جام ملتهای2007 آسیا: عراق، عربستان و کره جنوبی (سه تیم اول رقابتها که در بازیهای انتخابی 2010 حضور نداشتند)
چلنج کاپ 2008: هند
چلنج کاپ 2010: کره شمالی
گروه یک مقدماتی: ژاپن و بحرین
گروه 2 مقدماتی: استرالیا و کویت
گروه 3 مقدماتی: ازبکستان و امارات
گروه 4 مقدماتی: چین و سوریه
گروه 5 مقدماتی: ایران و اردن
همچنین طبق اعلام مسئولان کنفدراسیون آسیا مراسم قرعهکشی مرحله نهایی مسابقات فوتبال جام ملتهای 2011 آسیا سوم اردیبهشت ماه سال 89 در دوحه پایتخت قطر برگزار می شود.
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