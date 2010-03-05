300 شغل در شهر الکترونیک گرگان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر جلالی در جشنواره شهر و روابط عموی الکترونیک در گرگان افزود: اجرای طرح شهر الکترونیک موجب رفع مشکل بیکاری می شود.

وی اظهار داشت: شهر الکترونیک فرصت و فرهنگ جدید در شهر ایجاد می کند و این سرمایه ملی است که برایش هزینه شده و شما به رایگا ن از آن استفاده می کنید و اگر اینترنت هم قطع شود سایت شهر گرگان قطع نمی شود.

وی، وظیفه روابط عمومی را ایجاد رابطه با سرمایه گذاران، سخنگوی سازمان، ایجاد هماهنگی سازمان و ... در روش سنتی برشمرد و گفت: وظیفه امروز شما تولید و توزیع و استفاده از اطلاعات است.

جلالی اعلام کرد: اکنون شما وظیفه دارید جایگاه خود را در شهر الکترونیک پیدا کنید و پالایش اطلاعات امروز با توان شخصی امکان پذیر نیست، زیرا اطلاعات ما امروز خیلی محدود است و باید تغییر کنیم.

استاد دانشگه علم و صنعت افزود: مدیریت روابط عمومی، تعیین اهداف و استراتژی های مناسب، برنامه ریزی و زمانبندی برنامه ها جهت دستیابی به اهداف، اجرا و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها، رسیدگی به امور روزانه و حوادث پیرامون شرکت است.

پدر IT ایران عنوان کرد: در روابط عمومی الکترونیک به دنبال ارائه خدمات بیشتر برای مشتریان خود هستیم و مشتری مداری به جای محصول محوری، مخاطب محوری به جای روابط عمومی محوری و درگیری با کلیه مخاطبین در سراسر جهان به جای درگیری با مشتریان روزنامه نگاران و سازمانهای وابسته است.

وی، هدف از روابط عمومی الکترونیک را افزایش کارآیی و شفاف سازی در ارائه خدمات به مشتریان، ایجاد سهولت برای مشتری جهت کار با سازمان و دسترسی به مشتریان مختلف در سراسر جهان اعلام کرد.

جلالی خاطرنشان کرد: شهر الکترونیک دارای چهار محور، شهر الکترونیک، شهروند الکترونیک، دولت الکترونیک و گردشگری الکترونیک است.