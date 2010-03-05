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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۵۲

اعتبار 400 هزار واحد طرح مسکن مهر پرداخت شد

اعتبار 400 هزار واحد طرح مسکن مهر پرداخت شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفت: تاکنون اعتبار ویژه 400 هزار واحد طرح مسکن مهر کشور پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، رضا انجم شعاع روز جمعه در نشست ستاد تامین مسکن استان افزود: اعتبار پرداخت شده یک سوم از مبلغ خط اعتباری ویژه طرح مسکن مهر که حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان است، می باشد.

وی اظهار داشت: یک میلیون واحد مسکونی طرح مسکن مهر خط اعتباری ویژه دریافت خواهد کرد.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی با بیان این که با اقدامات صورت گرفته طرح مسکن مهر در حال حاضر مشکل اعتباری ندارد، گفت: در اجرای طرح مسکن مهر متکی به یک روش نیستیم و از چند روش مختلف برای پیشرفت این طرح استفاده می ‌کنیم.

انجم شعاع با اشاره به روش عمده مدیریت طرح مسکن مهر، گفت: وزارت مسکن تاکید دارد که در اجرای طرح مسکن مهر روی یک شیوه متمرکز نشده و شیوه ‌های جدید نیز به کار گرفته شود.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش مسکن موتور محرک توسعه کشور است وزرات مسکن در صدد است بخش مسکن کشور را فعال نگه دارد.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی به واحدهای مسکونی بهره برداری شده در دهه فجر اشاره کرد و گفت: در دهه فجر امسال حدود 50 هزار واحد مسکونی به بهره برداری رسید که امیدواریم در دهه فجر سال آینده حدود 900 هزار تا یک میلیون واحد مسکونی را افتتاح و تحویل مردم دهیم.

کد مطلب 1045677

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