اعتبار 400 هزار واحد طرح مسکن مهر پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، رضا انجم شعاع روز جمعه در نشست ستاد تامین مسکن استان افزود: اعتبار پرداخت شده یک سوم از مبلغ خط اعتباری ویژه طرح مسکن مهر که حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان است، می باشد.

وی اظهار داشت: یک میلیون واحد مسکونی طرح مسکن مهر خط اعتباری ویژه دریافت خواهد کرد.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی با بیان این که با اقدامات صورت گرفته طرح مسکن مهر در حال حاضر مشکل اعتباری ندارد، گفت: در اجرای طرح مسکن مهر متکی به یک روش نیستیم و از چند روش مختلف برای پیشرفت این طرح استفاده می ‌کنیم.

انجم شعاع با اشاره به روش عمده مدیریت طرح مسکن مهر، گفت: وزارت مسکن تاکید دارد که در اجرای طرح مسکن مهر روی یک شیوه متمرکز نشده و شیوه ‌های جدید نیز به کار گرفته شود.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش مسکن موتور محرک توسعه کشور است وزرات مسکن در صدد است بخش مسکن کشور را فعال نگه دارد.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی به واحدهای مسکونی بهره برداری شده در دهه فجر اشاره کرد و گفت: در دهه فجر امسال حدود 50 هزار واحد مسکونی به بهره برداری رسید که امیدواریم در دهه فجر سال آینده حدود 900 هزار تا یک میلیون واحد مسکونی را افتتاح و تحویل مردم دهیم.