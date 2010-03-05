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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۳۴

دین در یونان باستان بررسی شد

جان میکالسون استاد دانشگاه ویرجینیا در کتابی به بررسی موضوع دین در یونان باستان پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به بررسی مجموعه باورها، اعتقادات و آداب و رسوم و خدایان مطرح در باور یونانیان باستان می‌پردازد.

تمرکز تاریخی بحث این کتاب دوران آتن باستان است. نویسنده در این کتاب به بررسی خدایان و قهرمانان اساطیری یونان باستان پرداخته است.

وی در بررسی خود افسانه‌ها و موضوع پرستش را مورد بررسی قرار داده است و با استفاده از تصاویر درک خواننده را از موضوعات کتاب تسهیل کرده است.

دین در خانواده و شهرها، دین و فردیت، چندخدایی و دین در دوران هلنی از جمله عناوین این کتاب به شمار می‌روند.

کد مطلب 1045679

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