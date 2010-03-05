دین در یونان باستان بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به بررسی مجموعه باورها، اعتقادات و آداب و رسوم و خدایان مطرح در باور یونانیان باستان می‌پردازد.

تمرکز تاریخی بحث این کتاب دوران آتن باستان است. نویسنده در این کتاب به بررسی خدایان و قهرمانان اساطیری یونان باستان پرداخته است.

وی در بررسی خود افسانه‌ها و موضوع پرستش را مورد بررسی قرار داده است و با استفاده از تصاویر درک خواننده را از موضوعات کتاب تسهیل کرده است.

دین در خانواده و شهرها، دین و فردیت، چندخدایی و دین در دوران هلنی از جمله عناوین این کتاب به شمار می‌روند.