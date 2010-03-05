زمینه ظهور فقط در ایران فراهم است/ آثار شوم وهابیت برای جهان اسلام

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله جعفر سبحانی شامگاه پنج‌شنبه در جلسه پرسش و پاسخی که به مناسبت میلاد حضرت رسول اکرم(ص) و امام جعفرصادق(ع) در حرم حضرت معصومه(س) برگزار شده بود، گفت: مهمترین ویژگی منتظر، انتظار فرج است. معنای انتظار این نیست که تسبیح دست بگیریم و بگوییم منتظر هستیم، بلکه باید به صورت عملی مشغول خود سازی و تربیت انصار برای حضرت شویم.



وی ادامه داد: در مورد مکان زندگی امام زمان آنچه برای ما مسلم شده این است که ایشان در زمین و در بین مردم زندگی طبیعی دارند و حتی ما ایشان را می بینیم اما نمی‌شناسیم. در مورد جزیره خضرا نیز باید گفت وجود این جزیره برای ما ثابت نشده است.



پیروان مذاهب اختلافات علمی را به علما واگذار کنند



آیت الله سبحانی بهترین راه وحدت مسلمانان را تکیه بر مشترکات دانست و گفت‌: بهتر است پیروان مذاهب اختلافات را به علما واگذار کنند.



وی گفت: پیروان هر مذهبی در اختلافات تابع مذهب خود باشند و از نزاع خودداری کنند. مناظره علمی یک چیز است و نزاع و درگیری چیز دیگر. خداوند به ما دستور داده به ریسمان الهی چنگ زنیم تا از چاه تفرقه خارج شویم و مشترکات ما همان ریسمان الهی است.



حکومت اسلامی باید قدرتمند باشد



وی گفت: این که گفته می‌شود اسلام با وجود تحولات فراوان در زندگی بشر، برای تمام مسائل راه حل دارد به این معنا است که در انسان و جامعه امور ثابتی هست که احکام ثابت اسلام ناظر بر همین امور ثابت است.



آیت الله سبحانی افرود: جامعه یک ظاهر و لباسی دارد که آن تغییر نمی‌کند که در این موارد نیز مقررات اسلام تغییر می‌کند. مانند این که خداوند می‌گوید خود را برای جنگ با دشمنان به وسیله اسب‌های قوی آماده کنید. این به معنای آن است که حکومت اسلامی باید قوی باشد و در زمان فعلی که دیگر اسب نیست باید خود را به وسیله اسباب روز حکومت را قوی کنیم.



وهابیت آثار شومی برای جهان اسلام دارد



این مرجع تقلید پیرامون وهابیت نیز گفت: فرقه وهابیت از 4 قرن پیش در منطقه‌ نجد عربستان توسط محمد ابن عبدالوهاب پایه گذاری شد که در آن زمان به واسطه حضور قدرتمند عثمانی گسترش چندانی پیدا نکرد. اما پس از فروپاشی عثمانی و تشکیل دولت‌های کوچک در منطقه، وهابی‌ها به واسطه این استقلال و پول نفت توانستند به فعالیت و تبلیغات گسترده‌ای دست بزنند.



وی خاطر نشان کرد: وهابیت برای اسلام آثار شومی دارد که پایین آوردن مقام انبیا و اولیا، بی‌علاقگی به اهل بیت و نابود ‌کردن تمامی آثار اسلامی به مانند مقابر و بیوت پیامبر و اهل‌ بیت به عنوان مبارزه با شرک از آن جمله است.



آیت الله سبحانی اظهار داشت: نابود کردن آثار اسلامی موجب می‌شود در قرون آینده اثری از اسلام نماند و شک‌ها وشبهه‌هایی در اصالت اسلام راه یابد.



آنچه برای اسلام مهم است اجرای احکام اسلامی زیر نظر فقیه دین شناس است



این عالم دینی تاکید کرد که حکومت باید بر اساس کتاب‌، سنت و عقل باشد حال در هر زمان و به هر نحوی که می‌خواهد باشد. اسلام حکومتی را می‌خواهد که قوانین اسلام را اجرا کند و مردم را به سعادت برساند. شکل حکومت چندان برای اسلام مهم نیست آنچه برای اسلام مهم است اجرای احکام اسلامی زیر نظر فقیه دین شناس است.