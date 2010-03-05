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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۱۵

در مراسم تجلیل از قهرمانی ملی؛

فدراسیون‌های ورزشی برتر معرفی شدند

فدراسیون‌های ورزشی برتر معرفی شدند

6 فدراسیون ورزشی برتر سال‌های 1387 و 1388 در مراسم تجلیل از قهرمانان ملی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم تجلیل از قهرمانان ملی ورزش ایران در سال‌های 1387 و 1388 که با حضور دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور و علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی برگزار شد، ضمن معرفی 6 فدراسیون برتر دوسال اخیر از روسای این فدراسیون‌ها تجلیل شد.

محمدرضا یزدانی خرم از فدراسیون کشتی، سیدمحمد پولادگر از فدراسیون تکواندو، مهدی علی‌نژاد از فدراسیون ووشو، محمود خسروی وفا از فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان، محمدرضا داورزنی از فدراسیون والیبال و محمود مشحون از فدراسیون بسکتبال افرادی بودند که مورد تقدیر قرار گرفتند.

کد مطلب 1045684

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