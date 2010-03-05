وی ادامه داد: دولت دهم برای اینکه از دغدغه خاطر دولت، خانواده ها و مردم رهایی پیدا کند شورای عالی اشتغال را در تهران طبق قانون تشکیل داده است.

سند اشتغال تا پایان سال ابلاغ می شود

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به تسریع در روند برگزاری جلسات این شورا، خاطرنشان کرد: شورای اشتغال به طور معمول باید هر شش ماه یکبار تشکیل شود اما دولت دهم تاکنون این جلسه را در هر هفته یکبار تشکیل داده است و این روند را اینقدر ادامه داد تا موفق به تنظیم و تدوین سند جامع اشتغال شد.

رحیمی با اشاره به مرور سند اشتغال در جلسه روزهای اخیر با استانداران کشور، بیان داشت: سند جامع اشتغال کشور تا سه شنبه هفته آینده نهایی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این سند قبل از پایان امسال در سراسر کشور برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

یک میلیون و 100 هزار شغل در کشور ایجاد می شود

معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: ما خودمان را در این سند مکلف کرده ایم که یک میلیون و 100 هزار شغل در کل کشور ایجاد کنیم که امیدواریم بیشترین رقم از این میزان مربوط به استان لرستان باشد.

رحیمی خاطرنشان کرد: همچنین در این راستا 200 میلیارد تومان برای اجرای طرح های پمپاژ آب در بخش کشاورزی، دامپروری و باغات لرستان اختصاص خواهیم داد تا زمینه برای ایجاد 120 هزار فرصت شغلی در این استان فراهم شود.

ایجاد 120 هزار فرصت شغلی در لرستان

وی با تاکید بر اینکه ایجاد این تعداد شغل یک اقدام مهم و اساسی است، ادامه داد: البته ممکن است ایجاد 120 هزار فرصت شغلی در لرستان نیازمند سرمایه و اعتبارات بیشتری باشد که این میزان را نیز دولت تامین خواهد کرد.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت قدم اول را برای کاهش نرخ بیکاری در کشور و لرستان برداشته است، افزود: من به مردم کشور این نوید را می دهم که در سال 89 همه هم و غم دولت دهم در راستای ایجاد اشتغال در سراسر کشور از جمله استان لرستان با نرخ بالای بیکاری است.

برگزاری جلسات کارگروه توسعه عمران لرستان استمرار خواهد داشت

رحیمی در ادامه روند جلسات کارگروه عمران لرستان، یادآور شد: روند برگزاری این کارگروه تا انتهای دولت ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در طول سال این کارگروه یا در تهران یا در مرکز لرستان برگزار خواهد شد، گفت: ترجیح ما این است که جلسات کارگروه توسعه استان لرستان در مرکز این استان برگزار شود.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر برنامه ریزی برای برگزاری جلسات دیگر کارگروه توسعه و عمران لرستان، خاطرنشان کرد: استان لرستان به طور قطع یکی از استانهای مورد توجه از سوی رئیس جمهوری است.